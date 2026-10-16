JPMORGAN stuft Relx auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5070 Pence belassen. Daniel Kerven rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem Wachstum aus eigener Kraft von 7 Prozent in den ersten neun Monaten des Jahres./mis/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 20:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 20:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 34,08EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Relx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50,7
Kursziel alt: 50,7
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Relx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50,7
Kursziel alt: 50,7
Währung: GBP
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