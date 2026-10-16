Jefferies senkt Ziel für Nordea auf 19,90 Euro - 'Buy'

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+ 20 % in diesem Jahr

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 15,79 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,600EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von +13,53 %/+32,45 % bedeutet.