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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies senkt Ziel für Nordea auf 19,90 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt Nordea-Kursziel auf 19,90 Euro
    • Buy-Einstufung trotz Unsicherheit beim Überschusskapital
    • Wachstum der skandinavischen Bank läuft normal
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Ziel für Nordea auf 19,90 Euro - 'Buy'
    Foto: Roland Magnusson - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea nach Zahlen für das dritte Quartal von 20,60 auf 19,90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Angesichts der Diskussionen mit der Europäischen Zentralbank im Zusammenhang mit Aktienrückkäufen gebe es Unsicherheiten hinsichtlich der Verwendung von Überschusskapital, schrieb Alexander Demetriou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das Wachstum laufe aber alles normal bei der skandinavischen Bank./mis/rob/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    ISIN:FI4000297767WKN:A2N6F4
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie

    Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 15,79 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,600EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von +13,53 %/+32,45 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 19,90 Euro



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