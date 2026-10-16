ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Argenx auf 959 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Argenx-Kursziel auf 959 Euro
- EMPASSION-Daten zu Empasiprubart kommen Q4 2026
- Phase-2-Daten und Ärztefeedback sprechen für Erfolg
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 954 auf 959 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Daten aus der Phase-3-Studie EMPASSION für das Präparat Empasiprubart zur Behandlung der multifokalen motorischen Neuropathie (MMN) würden für das vierte Quartal 2026 erwartet, geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Auf Basis der Phase-2-Daten, des Studiendesigns, statistischer Simulationen sowie dem Feedback von Ärzten sei mit positiven Ergebnissen zu rechnen./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 21:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur argenx Aktie
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 755,8 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 965,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 850,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.100,00EUR was eine Bandbreite von +11,84 %/+44,74 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 959 Euro