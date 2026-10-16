ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Nestle auf 'Overweight' - Ziel 100 Franken
- JPMorgan stuft Nestlé von Neutral auf Overweight hoch
- JPMorgan hebt das Kursziel von 90 auf 100 Franken
- 2027-Ziele erreichbar, Bewertung auf 15-Jahres-Tief
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 100 Franken angehoben. Celine Pannuti blickt in einer am Freitag vorliegenden Studie optimistisch auf das Jahr 2027. Der Lebensmittelkonzern dürfte dann seine mittelfristigen Ziele erreichen. Zudem seien die Papiere - die Beteiligung an L'Oreal herausgerechnet - auf Basis der Gewinnerwartungen (KGV) für 2027 so niedrig bewertet wie seit 15 Jahren nicht mehr. Daher bestehe die Chance auf eine Neubewertung der Aktien am Markt./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 20:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 87,97 auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,63CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 100,00CHF was eine Bandbreite von -15,73 %/+13,88 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 100 Euro
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Community Beiträge zu Nestle - A0Q4DC - CH0038863350
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Habe heute genau am EMA200 fett aufgeladen zu 86,20€ nachdem die Algos auf Verkauf gedrückt haben. Dabei waren die Zahlen gar nicht so schlecht.