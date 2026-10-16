ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Sanofi auf 75 Euro - 'Sector Perform'
- RBC senkt Sanofi-Kursziel von 80 auf 75 Euro
- Stärke von Dupixent gleicht Gegenwind wohl nicht aus
- Umsatz- und Gewinnerwartungen liegen wohl etwas zu hoch
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sanofi vor Zahlen für das dritte Quartal von 80 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Stärke des Medikaments Dupixent dürfte nicht ausreichen, den Gegenwind anderswo aufzufangen, schrieb Trung Huynh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umsatz- und Gewinnerwartungen des Marktes dürften daher etwas zu hoch sein./mis/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:45 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 71,35 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Sanofi zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von +4,60 %/+46,44 % bedeutet.
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