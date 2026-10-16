RBC senkt Ziel für Sanofi auf 75 Euro - 'Sector Perform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 71,35 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Sanofi zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 91,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von +4,60 %/+46,44 % bedeutet.