ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Verbio auf 'Buy' - Ziel 42 Euro
- Jefferies stuft Verbio von „Hold“ auf „Buy“ hoch
- Das Kursziel für Verbio steigt von 36 auf 42 Euro
- Biodiesel-Margen stärken Verbios Gewinnperspektiven
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Verbio von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 42 Euro angehoben. Constantin Hesse blickt in einer am Freitag vorliegenden Studie deutlich optimistischer auf die Gewinnperspektiven des Biospritherstellers. Die Marge bei der Biodiesel-Produktion sei höher als bisher erwartet und eine wohl anstehende Verschärfung der Marktlage dürfte die Profitabilität unterstützen. Zugleich habe Verbio ein umfangreiches Investitionsprogramm nun fast abgeschlossen, weshalb sich der Fokus auf die Monetarisierung der Biodiesel-Raffinerie-Plattform verschiebe./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 17:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 17:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,92 % und einem Kurs von 27,50 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +28,76 %/+50,21 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 42 Euro
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VERBIO Vereinigte Bioenergie Aktie: Jefferies stuft auf „Buy“ hoch und erhöht Kursziel auf 42 Euro
lass doch mal deinen ideologischen Quatsch. Kannst ja weiterhin mit Decke vor deinem Fenster mit BKW sitzen, aber wir haben hier nachts 4 Grad und tagsüber 10 Grad, da mache ich ohne schlechtes Gewissen meine Gasheizung für meinen 1,5 jähriges Kind an.
Trendkanäle sind mein Hobby....ja.