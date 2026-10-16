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    ANALYSE-FLASH

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies hebt Verbio auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies stuft Verbio von „Hold“ auf „Buy“ hoch
    • Das Kursziel für Verbio steigt von 36 auf 42 Euro
    • Biodiesel-Margen stärken Verbios Gewinnperspektiven
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Verbio auf 'Buy' - Ziel 42 Euro
    Foto: Verbio - Verbio

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Verbio von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 42 Euro angehoben. Constantin Hesse blickt in einer am Freitag vorliegenden Studie deutlich optimistischer auf die Gewinnperspektiven des Biospritherstellers. Die Marge bei der Biodiesel-Produktion sei höher als bisher erwartet und eine wohl anstehende Verschärfung der Marktlage dürfte die Profitabilität unterstützen. Zugleich habe Verbio ein umfangreiches Investitionsprogramm nun fast abgeschlossen, weshalb sich der Fokus auf die Monetarisierung der Biodiesel-Raffinerie-Plattform verschiebe./mis/rob/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 17:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 17:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,92 % und einem Kurs von 27,50 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 09:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +28,76 %/+50,21 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 42 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 42,00, was eine Steigerung von +51,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
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    Community Beiträge zu Verbio - A0JL9W - DE000A0JL9W6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Verbio. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbios Abwärtstrend trotz steigender Ölpreise. Zuletzt wird ein Kursverlust von 4,3 % auf 25,66 Euro genannt. Diskutiert werden die Entkopplung vom Ölpreis, Trendkanäle und mögliche Ergebnistreiber im US-Geschäft, darunter 45Q- und 45Z-Steuergutschriften für South Bend. Hinzu kommen positive Analysteneinschätzungen und Kaufempfehlungen nach dem Capital Markets Day.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

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    dpa-AFX
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