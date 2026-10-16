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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies senkt Ziel für Vossloh auf 50 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt Vossloh-Kursziel auf 50 Euro
    • Verzögerungen, träge Abrufe und Kostendruck belasten
    • Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie nun ausgewogen
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Ziel für Vossloh auf 50 Euro - 'Hold'
    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vossloh von 76 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Fabian Piasta reduzierte seine Gewinnerwartungen für 2026 in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf Projektverzögerungen, träge Auftragsabrufe und Kostendruck bei dem Hersteller von Schienentechnik. Das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie sei mittlerweile aber ausgewogen./mis/rob/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 18:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Vossloh

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    -0,57 %
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    -16,17 %
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    +7,57 %
    -7,94 %
    +8.957,30 %
    ISIN:DE0007667107WKN:766710
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie

    Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 49,00 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vossloh zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von +2,04 %/+77,55 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 50 Euro



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