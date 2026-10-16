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    GoGold gibt Jahresproduktion für 2026 bekannt

    GoGold gibt Jahresproduktion für 2026 bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Halifax, NS / 14. Oktober 2026 / IRW-Press / GoGold Resources Inc. (TSX: GGD) (OTCQX: GLGDF) („GoGold“, „das Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gogold-resou ... freut sich, für das am 30. September 2026 endende Geschäftsjahr eine Produktion von 1.000.242 Unzen Silber, 11.647 Unzen Gold, 326 Tonnen Kupfer und 466 Tonnen Zink bekannt zu geben, was insgesamt 1.857.966 Unzen Silberäquivalent („SEO“) entspricht. Im Quartal, das am 30. September 2026 endete, produzierte Parral 529.719 SEO, was einem Anstieg von 11 % gegenüber den 477.464 im Quartal zum 30. Juni 2026 entspricht.

     

    „Parral hat uns erneut ein starkes Quartal beschert und die Bilanz um Barmittel aufgestockt, sodass wir das Jahr mit einem Kassenbestand von 288 Millionen US-Dollar abgeschlossen haben. Obwohl die Bauarbeiten bei Los Ricos South im August begonnen haben und wir im Quartal erhebliche Ausgaben für den Bau verbuchen mussten, konnten wir unseren Kassenbestand im Laufe des Quartals dank der starken Leistung von Parral erhöhen“, erklärte Brad Langille, Präsident und CEO. „Die Bauarbeiten schreiten weiterhin planmäßig voran, und das Unternehmen wird in den kommenden Monaten regelmäßig über den aktuellen Stand berichten. Da mehr als 80 % der detaillierten Planungsarbeiten bereits vor dem ersten Spatenstich abgeschlossen waren und das Unternehmen über eine so starke Bilanz verfügt, konzentriert es sich nun auf die konsequente Umsetzung.“

     

    Tabelle 1: Zusammenfassung der Jahresproduktion

     

    Quartalsende

    September 2022

    Sept. 2023

    Sept. 2024

    Sept. 2025

    September 2026

    Silberproduktion (oz)

    741.772

    706.891

    553.381

    851.102

    1.000.242

    Goldproduktion (oz)

    10.708

    7.032

    8.700

    12.289

    11.647

    Kupferproduktion (Tonnen)

    469

    615

    468

    476

    326

    Zinkproduktion (Tonnen)

    -

    -

    316

    609

    466

    Silberäquivalent-Produktion (oz)1

    1.810.326

    1.517.264

    1.482.406

    2.150.192

    1.858.132

    1. Die „Silberäquivalentproduktion“ umfasst die produzierten Goldunzen, Kupfertonnen und Zinktonnen, die auf der Grundlage eines Verhältnisses des durchschnittlichen Marktpreises für das jeweilige Metall in jedem Zeitraum in ein Silberäquivalent umgerechnet wurden. Das Gold-Silber-Verhältnis für die einzelnen dargestellten Zeiträume betrug: 2022 – 82, 2023 – 83, 2024 – 88, 2025 – 90, 2026 – 66. Das Kupfer-Silber-Verhältnis für die dargestellten Zeiträume betrug: 2022 – 410, 2023 – 373, 2024 – 345, 2025 – 296, 2026 – 188. Die Zink-Silber-Verhältnisse lauteten: 2024 – 99, 2025 – 85, 2026 – 53.

     

    Die Silberproduktion stieg 2026 im Vergleich zu 2025 um 18 %, während die Goldproduktion im gleichen Zeitraum um 5 % zurückging. Die 2026 produzierten SEO gingen um 14 % zurück, was maßgeblich durch den im Laufe des Jahres gestiegenen Silberpreis im Verhältnis zu Gold beeinflusst wurde, was zu einem Rückgang des Gold-Silber-Verhältnisses von 90 auf 66 führte. Zu Vergleichszwecken hätte die Anwendung der Silberäquivalenzverhältnisse von 2025 für Gold, Kupfer und Zink auf die Produktionszahlen von 2026 zu 2.184.844 SEO geführt – ein Anstieg von 2 % von 2025 bis 2026.

     

    Tabelle 2: Quartalsübersicht zur Produktion

     

    Quartalsende

    Juni 2025

    Sept. 2025

    Dez. 2025

    März 2026

    Juni 2026

    Sept. 2026

    Silberproduktion (oz)

    201.616

    212.854

    205.104

    230.680

    268.673

    295.785

    Goldproduktion (oz)

    3.100

    2.697

    2.914

    2.549

    3.036

    3.148

    Kupferproduktion (Tonnen)

    128

    110

    96

    84

    88

    58

    Zinkproduktion (Tonnen)

    140

    150

    150

    93

    116

    107

    Silberäquivalent-Produktion (oz)1

    555.500

    487.876

    456.179

    394.605

    477.464

    529.884

    1. Die „Silberäquivalentproduktion“ umfasst die produzierten Goldunzen, Kupfertonnen und Zinktonnen, die auf der Grundlage eines Verhältnisses des durchschnittlichen Marktpreises für das jeweilige Metall in jedem Zeitraum in ein Silberäquivalent umgerechnet wurden. Das Gold-Silber-Verhältnis für die einzelnen dargestellten Zeiträume betrug: , Juni 2025 – 98, September 2025 – 88, Dezember 2025 – 76, März 2026 – 58, Juni 2026 – 62, September 2026 – 68. Die Kupfer-Silber-Verhältnisse lauteten: Juni 2025 – 311, September 2025 – 251, Dezember 2025 – 204, März 2026 – 152, Juni 2026 – 181, September 2026 – 225. Die Zink-Silber-Verhältnisse waren: März 2025 – 89, Juni 2025 – 79, September 2025 – 72, Dezember 2025 – 59, März 2026 – 38, Juni 2026 – 48, September 2026 – 61.

     

    Herr Robert Harris, P.Eng., ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und verantwortlich für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf Parral.

     

    Über GoGold Resources

     

    GoGold Resources (TSX: GGD) ist ein in Kanada ansässiger Silber- und Goldproduzent, der sich auf den Betrieb, die Erschließung, die Exploration und den Erwerb hochwertiger Projekte in Mexiko konzentriert. Das Unternehmen betreibt die Parral-Tailings-Mine im Bundesstaat Chihuahua und verfügt über das Projekt „Los Ricos South“, das sich in der Entwicklung befindet und für das der Vorstand eine Baugenehmigung erteilt hat, sowie über das Explorations- und Erschließungsprojekt „Los Ricos North“ – beide im Bundesstaat Jalisco. GoGold hat seinen Hauptsitz in Halifax, Nova Scotia, und baut ein Portfolio aus kostengünstigen Projekten mit hohen Margen auf. Weitere Informationen finden Sie unter gogoldresources.com.

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

    Steve Low, Unternehmensentwicklung

    GoGold Resources Inc.

    T: 416 855 0435

     

    E-Mail: steve@gogoldresources.com

    Oder besuchen Sie: www.gogoldresources.com

     

    In Europa

     

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

     

    Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das „US-Wertpapiergesetz“) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen (im Sinne der Regulation S des US-Wertpapiergesetzes) oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, US-Personen (im Sinne der Regulation S des US-Wertpapiergesetzes) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der geltenden Wertpapiergesetze der Bundesstaaten oder gemäß Ausnahmeregelungen davon. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren von GoGold in den Vereinigten Staaten dar.

     

    Diese Pressemitteilung kann „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Parral-Tailings-Mine, der Los-Ricos-Projekte, zukünftiger Betriebsmargen, der zukünftigen Produktion und Verarbeitung sowie zukünftiger Pläne und Ziele von GoGold, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung dieser Informationen herangezogen wurden, sich jedoch als unrichtig erweisen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen im Zusammenhang mit dem Fortbestand von GoGold und seinen Tochtergesellschaften, den allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen, den Rohstoffpreisen, der Genauigkeit von Mineralressourcenschätzungen und der Leistung der Parral-Tailings-Mine. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen.

     

    Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von GoGold abweichen, zählen Explorations- und Erschließungsrisiken im Zusammenhang mit den Projekten von GoGold, das Scheitern bei der Feststellung geschätzter Mineralressourcen oder Mineralreserven, die Volatilität der Rohstoffpreise, Schwankungen der Ausbeutequoten sowie die globale Wirtschaftslage. Weitere Informationen zu den für GoGold geltenden Risikofaktoren finden sich in den von GoGold von Zeit zu Zeit bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur laufenden Offenlegung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Jahresinformationsformular von GoGold. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung.

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
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    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die GoGold Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 2,448EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.




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