BERENBERG stuft ASTRAZENECA auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca nach einer Investorenveranstaltung zum Thema 'Seltene Krankheiten' auf "Buy" mit einem Kursziel von 15000 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe reichlich Pipeline-Potenzial, schrieb Luisa Hector in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des großen Therapiebedarfs in diesem Bereich seien regulatorische Hürden zudem überwindbar./mis/rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 17:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 149EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Luisa Hector

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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