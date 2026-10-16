JPMORGAN stuft Tesla auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 415 US-Dollar belassen. Der neue Roadster des Elektroautobauers untermauere die tiefe Kooperation von Tesla und SpaceX, schrieb Rajat Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 23:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 23:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 23:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 23:04 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,93 % und einem Kurs von 336EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Rajat Gupta
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 415
Kursziel alt: 415
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Rajat Gupta
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 415
Kursziel alt: 415
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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