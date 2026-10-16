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    Inflation steigt weiter

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    Diesel: Die Diesel-Knappheit wird immer offensichtlicher

    Hohe Dieselkosten treiben die Preise der Gesamtwirtschaft. Die Inflation steigt. Was jetzt?

    Für Sie zusammengefasst
    Inflation steigt weiter - Diesel: Die Diesel-Knappheit wird immer offensichtlicher
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    Die globale Wirtschaft steht vor einem massiven Diesel-Schock: Denn als vor Monaten kein Rohöl mehr durch die Straße von Hormus floß, konnte auch kein Rohöl zu Diesel verarbeitet werden.

    Saudi-Arabien konnte über Umwege neue Transportrouten etablieren, beispielsweise mit der Einrichtung der Ost-West-Pipeline. Und auch, wenn der Transport aus dieser Region wieder besser gelingt, so durchlebt die Weltwirtschaft genau JETZT diesen Mangel der vormaligen Rohöl-Lieferungen.

    Und dieser Dieselmangel heizt die Inflation weiter an. Denn Diesel wird für den Transport gebraucht. Die überwiegende Mehrheit der Fahrzeuge im US-amerikanischen und europäischen Gütertransport fährt mit Diesel.

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    Wenn sich die Dieselpreise, wie im letzten Jahr, mehr als verdoppelt haben, steigen die Transportkosten, und die Spediteure verlangen bald höhere Preise für ihre Dienstleistungen.

    Die anhaltend hohe Inflation auf Verbraucherebene in den kommenden Wochen und Monaten hin, ist auch deswegen so hoch, weil die erhöhten Kosten weitergegeben werden.

    Im September stiegen die Kosten für den Lkw-Transport von Gütern laut Erzeugerpreisindex im Jahresvergleich um 19 Prozent.

    Auch jetzt, während der Erntezeit, müssen die Landwirte mit den hohen Dieselkosten kämpfen.

    Diesel

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    +203,70 %
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    Diesel ist für die Landwirtschaft unerlässlich, da er die Traktoren und Erntemaschinen antreibt, die zur Lebensmittelproduktion eingesetzt werden, und außerdem die Lastwagen betankt, die die Lebensmittel zu Supermärkten und Restaurants transportieren.

    Während die Lebensmittelkosten für Endverbraucher im September sowohl im Erzeugerpreisindex als auch im Verbraucherpreisindex relativ moderat stiegen, steigen die Kosten weiter hinten in der Lebensmittelversorgungskette rasant.

    Laut Statistischem Bundesamt kletterten im August 2026 die Lebensmittelinflation um 0,1 Prozent, im September dieses Jahr bereits auf 0,4 Prozent.

    Für die Landwirtschaft verteuerten sich Treibstoffe von Januar bis April 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 34 Prozent, Einzelnährstoffdünger um rund 9 Prozent und Mehrnährstoffdünger um rund 8,5 Prozent. 

    Die Haushalte sollten sich daher in den kommenden Monaten auf höhere Lebensmittelpreise einstellen müssen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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