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    Zoomlion treibt das digitale Normenmanagement voran, um Innovation und globale Compliance zu fördern

    Zoomlion treibt das digitale Normenmanagement voran, um Innovation und globale Compliance zu fördern

    CHANGSHA, China, 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion") würdigte den Weltnormentag, indem es seine Bemühungen hervorhob, technische Normen in die Produktentwicklung zu integrieren und die Compliance auf internationalen Märkten zu stärken. Durch die Kombination von Normenentwicklung mit digitalen Management-Tools unterstützt das Unternehmen die Innovation im Bereich der Ausrüstung und trägt dazu bei, Produkte für den Eintritt in ausländische Märkte vorzubereiten.

    Zoomlion hat Plattformen eingerichtet, um Unternehmensstandards zu verwalten, auf Informationen zur Konformität von Exportprodukten zuzugreifen und technische Anforderungen zu überwachen, die den internationalen Handel beeinflussen. Diese Systeme helfen den Teams dabei, Änderungen bei Vorschriften und Normen zu verfolgen, Konformitätsanforderungen frühzeitig zu erkennen und das Normenmanagement über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu koordinieren.

    Dieser Ansatz bindet Normen bereits in die ersten Phasen der Forschung und Konstruktion ein, sodass sie als Leitfaden für die Entwicklung während der gesamten Fertigung und im Service dienen können. Zudem hilft er Ingenieuren dabei, bereits während der Produktentwicklung die Anforderungen der Zielmärkte zu berücksichtigen, was die Konformitätsplanung und eine zeitnahe Markteinführung unterstützt.

    Bis heute hat Zoomlion die Entwicklung und Überarbeitung von mehr als 620 chinesischen nationalen, Branchen- und Verbandsnormen geleitet oder daran mitgewirkt. Dazu gehören fast 70 Normen, die intelligente Geräte, digitale Technologien, Elektrifizierung und Umweltleistung abdecken. Das Unternehmen beteiligt sich zudem aktiv an der Entwicklung und Überarbeitung internationaler Normen, die Bereiche wie Fernkommunikation von Geräten, Sicherheit und Konstruktion abdecken.

    Die Normenentwicklung ist eng mit der Forschung und Produktinnovation von Zoomlion verbunden. Im ersten Halbjahr 2026 schloss das Unternehmen mehr als 900 Produktentwicklungsprojekte ab und brachte fast 200 neue Produkte auf den Markt. Zu den wichtigsten Entwicklungen zählten der Turmkran LW3600-240NB für die Installation von Windkraftanlagen, ein 36-Tonnen-Hybridlader, ein Hybrid-Getreide-Mähdrescher und ein wasserstoffbetriebener Betonmischer-Lkw. Diese Innovationen liefern praktische Anhaltspunkte für die laufende Normenentwicklung.

    Neben seinem Geschäftsfeld mit Baumaschinen treibt Zoomlion den kommerziellen Einsatz von Robotern voran, die mithilfe künstlicher Intelligenz körperliche Aufgaben ausführen. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit des Unternehmens liefert reale Betriebsbedingungen, Datenschnittstellen und praktische Anwendungsbeispiele, die in die Normenentwicklung einfließen. Diese Bemühungen tragen dazu bei, Anforderungen an intelligente Funktionen, Elektrifizierung und den CO₂-Fußabdruck von Produkten bereits in den frühesten Phasen der Forschung und Entwicklung zu berücksichtigen.

    Zoomlion wird das digitale Normenmanagement weiterhin in Forschung, Fertigung und Dienstleistungen integrieren und gleichzeitig sein unternehmensweites Normenrahmenwerk stärken, um Vorschriften und Normen auf internationalen Märkten abzudecken. Mit dieser Arbeit will das Unternehmen internationale Produkteinführungen unterstützen, zur Entwicklung globaler Normen beitragen und eine nachhaltige Maschinenfertigung vorantreiben.

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zoomlion-treibt-das-digitale-normenmanagement-voran-um-innovation-und-globale-compliance-zu-fordern-302911047.html




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