RBC stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Quartalszahlen und einer erneuten Anhebung der Jahresziele auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Das obere Ende der neuen Jahresziele des Elektrotechnikkonzerns liege leicht über der Markterwartung, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichwohl impliziere auch das obere Ende der neuen Zielspanne ein Nachlassen des Wachstums im Schlussquartal./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:16 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:16 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 256,2EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Mark Fielding
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 320
Kursziel alt: 320
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mark Fielding
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 320
Kursziel alt: 320
Währung: EUR
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