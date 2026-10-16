RBC stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Quartalszahlen und einer erneuten Anhebung der Jahresziele auf "Outperform" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Das obere Ende der neuen Jahresziele des Elektrotechnikkonzerns liege leicht über der Markterwartung, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichwohl impliziere auch das obere Ende der neuen Zielspanne ein Nachlassen des Wachstums im Schlussquartal./mis/rob/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:16 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:16 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 256,2EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mark Fielding

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 320

Kursziel alt: 320

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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