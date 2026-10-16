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    Flugzeugfinanzierer ACG bestellt 75 Airbus-Jets

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbus erhält US-Großauftrag über 75 A320neo-Jets
    • ACG erwartet die Auslieferung der Jets von 2032 bis 2035
    • Die A320neo-Familie ist gefragt, Airbus baut die Produktion aus
    Flugzeugfinanzierer ACG bestellt 75 Airbus-Jets
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    TOKIO (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus kann sich über einen Großauftrag aus den USA freuen. Der US-amerikanische Flugzeugfinanzierer Aviation Capital Group (ACG) wolle 75 Maschinen aus der Airbus-Modellfamilie A320neo kaufen, teilte die japanische ACG-Mutter Tokyo Century am Freitag mit. Die Jets sollten in den Jahren 2032 bis 2035 ausgeliefert werden.

    Die Mittelstreckenjets der A320neo-Familie sind die meistgefragte Flugzeugreihe der Welt. Die meisten Bestellungen entfallen seit einiger Zeit auf die längste Variante A321neo. Diese gibt es inzwischen auch als Langstreckenversion A321XLR. Airbus sitzt besonders bei der A320-Familie auf prall gefüllten Auftragsbüchern und kommt mit dem Ausbau der Produktion kaum hinterher./stw/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 196,1 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 231,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +2,07 %/+27,59 % bedeutet.





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