ThyssenKrupp-Bonus-Zertifikat mit 33%-Chance und 36% Sicherheitspuffer

Wegen der anhaltenden Erholung des Stahlgeschäfts und der bevorstehenden Verselbstständigung des Tochterunternehmens TK Accelis, das als börsennotierter Werkstoffhändler und Lieferkettendienstleister fungiert, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 17 Euro (JP Morgan) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die ThyssenKrupp-Aktie.

Anlage-Idee: Wer nun eine Investition in die als „leicht unterbewertet“ eingeschätzte ThyssenKrupp-Aktie in Erwägung ziehen, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines attraktiv ausgestatteten Bonus-Zertifikates mit Cap ins Auge fassen, das auch bei einer kräftigen Kurskorrektur des Aktienkurses sehr hohe Renditechancen ermöglichen wird.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der ThyssenKrupp-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die ThyssenKrupp-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 9 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 23. Dezember 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 18 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die ThyssenKrupp-Aktie (ISIN: DE000PM4ERS6) befinden sich Bonuslevel und Cap bei 18 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 17. Dezember 2027, aktivierte Barriere liegt bei 9 Euro. Beim ThyssenKrupp-Aktienkurs von 14,05 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 13,56 Euro erwerben. Der Kauf des Zertifikates ist somit im Sinne der Investoren mit einem geringeren Kapitalaufwand als die direkte Anschaffung der Aktie verbunden.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 13,56 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Dezember 2027 einen Bruttoertrag von 32,74 Prozent (gleich 27 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 35,94 Prozent auf 9 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der ThyssenKrupp-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 9 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 13,56 Euro festgestellt, dem Kaufkurs des Zertifikates, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ThyssenKrupp-Aktien oder von Anlageprodukten auf ThyssenKrupp-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.