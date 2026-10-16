🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    ROUNDUP

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nordex wird nach gutem Sommer optimistischer - Kurssprung

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex hebt Jahresprognose dank höherer Margen an
    • Ebitda-Marge soll auf 11,5 bis 12,5 Prozent steigen
    • Nordex-Aktie steigt nach Zahlen fast 15 Prozent
    ROUNDUP - Nordex wird nach gutem Sommer optimistischer - Kurssprung
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagenbauer Nordex blickt nach einem überraschend lukrativen Quartal positiver auf das Gesamtjahr. Dank höherer Margen und nicht eingetretener Risiken dürfte ein größerer Teil des Umsatzes als operativer Gewinn übrig bleiben, teilte das Unternehmen überraschend am Donnerstagabend nach Börsenschluss mit. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten am Freitagmorgen mit einem Kurssprung von fast 15 Prozent belohnt.

    Wenig später lag sie noch mit 13 Prozent im Plus bei 39,42 Euro und blieb mit Abstand stärkster Gewinner im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie nun um rund 35 Prozent zugelegt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    28.579,94€
    Basispreis
    2,31
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32.210,97€
    Basispreis
    1,55
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für das laufende Jahr rechnet Nordex-Chef José Luis Blanco zwar weiterhin mit einem Umsatz von 8,2 bis 9 Milliarden Euro. Allerdings sollen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nun 11,5 bis 12,5 Prozent des Umsatzes als operativer Gewinn übrig bleiben. Bisher wurden 8 bis 11 Prozent angepeilt.

    Als Gründe für den gewachsenen Optimismus nannte das Unternehmen höhere Margen im Servicegeschäft und eine starke Geschäftsentwicklung im Projektgeschäft mit neuen Turbinen. Zudem hatte Nordex in seiner bisherigen Prognose Risiken im Projektgeschäft einkalkuliert, die sich den Angaben zufolge nun nicht im angenommenen Umfang realisiert haben.

    Im dritten Quartal stieg Nordex' Erlös im Vergleich zum Vorjahr nach vorläufigen Zahlen um 28 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (Ebitda) lag mit 278 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Die entsprechende Marge stieg von 8,0 auf 12,7 Prozent. Auch der freie Barmittelfluss fiel mit 379 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch aus wie ein Jahr zuvor. Die endgültigen Quartalszahlen will Nordex am 5. November veröffentlichen./stw/men/jha/

    Nordex

    +5,35 %
    +16,65 %
    +2,46 %
    -1,14 %
    +70,25 %
    +280,56 %
    +175,28 %
    +81,71 %
    +337,78 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655
    Nordex direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,68 % und einem Kurs von 39,90 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -8,63 %/+59,90 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nordex. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristigen Kursdruck und eine diskutierte Keilformation im Chart vor den Q3-Zahlen am 30. Oktober. Dem stehen positive Erwartungen aufgrund eines genannten Auftragsbestands von 18,4 Mrd. Euro sowie neuer Aufträge über 228 MW und 192 MW gegenüber. Der Mercury-Auftrag in Neuseeland mit 30-jährigem Servicevertrag wird als wichtiger Markteintritt gewertet; zugleich wird die fehlende Kommunikation durch Nordex hinterfragt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Nordex wird nach gutem Sommer optimistischer - Kurssprung Der Windkraftanlagenbauer Nordex blickt nach einem überraschend lukrativen Quartal positiver auf das Gesamtjahr. Dank höherer Margen und nicht eingetretener Risiken dürfte ein größerer Teil des Umsatzes als operativer Gewinn übrig bleiben, teilte …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     