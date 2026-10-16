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    275 Millionen Euro Aufträge

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    Aixtron dreht wieder ins Plus: Starke Zahlen kontern den 13-Prozent-Absturz

    Nach dem KI-Ausverkauf vom Donnerstag greifen Anleger bei Aixtron wieder zu. Starke Auftragszahlen und unerwartet hohe Margen im dritten Quartal nähren die Hoffnung auf ein kräftiges Jahr 2027.

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    275 Millionen Euro Aufträge - Aixtron dreht wieder ins Plus: Starke Zahlen kontern den 13-Prozent-Absturz
    Foto: Oliver Berg/dpa

    Nach dem Absturz vom Vortag holt sich Aixtron am Freitag einen Teil der Verluste zurück. Zum Handelsstart legte die Aktie des Chipindustrie-Ausrüsters rund 6,8 Prozent zu. Am Donnerstag war das MDax-Papier im Sog der schwachen Stimmung bei Tech- und KI-Werten noch um fast 13 Prozent eingebrochen. Für den Umschwung sorgen vorläufige Quartalszahlen, die der Konzern am Donnerstagabend vorzog.

    Vor allem die Bestellungen überzeugten. Mit 275 Millionen Euro lag der Auftragseingang rund 60 Millionen Euro über den Erwartungen. Getragen wurde er laut Vorstandschef Felix Grawert von der hohen Nachfrage nach Anlagen für Laser, die in KI-Rechenzentren für die Datenübertragung sorgen.

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    Der Umsatz stieg auf 184 Millionen Euro und damit leicht über die Prognosen. Weit besser fiel die Profitabilität aus: Die Bruttomarge erreichte 48 Prozent, die operative Marge 31 Prozent. Erwartet hatte der Markt gut 44 und rund 25 Prozent. Grund war ein günstiger Produktmix.

    Den Jahresausblick bestätigte Aixtron, was auf eine niedrigere Bruttomarge im Schlussquartal hindeutet. Wichtiger sei aber, dass die Schätzungen für 2027 steigen dürften, schrieb JPMorgan-Experte Craig McDowell.

    Ähnlich sieht es Om Bakhda von Jefferies: Die Aufträge sprächen für Erlöse 2027 klar über dem Konsens von 818 Millionen Euro. Das Umsatzplus von 60 Prozent zum Vorquartal belege zudem den Wechsel der Fertigung auf zwei Schichten. Bakhda rät weiter zum Kauf, Kursziel 44 Euro.

    Vorsichtiger bleibt DZ-Bank-Analyst Armin Kremser mit "Halten" und einem fairen Wert von 40 Euro. Für 2026 sieht er kaum Raum für höhere Prognosen, da noch über die Hälfte des operativen Jahresergebnisses aus dem vierten Quartal kommen müsse. Die neuen Aufträge dürften jedoch fast komplett 2027 zu Umsatz werden. Nächster Impuls ist der vollständige Bericht am 29. Oktober.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,49 % und einem Kurs von 32,57EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.


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