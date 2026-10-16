KAUFCHANCEN!? TKMS, Almonty und Vonovia Aktie jetzt ins Depot legen? Die Almonty-Aktie ist derzeit nichts für schwache Nerven. Der Wolframproduzent gehört zu den Erfolgsgeschichten im Rohstoffsektor der vergangenen Jahre. Mit der Sangdong-Mine in Südkorea steigt man zu den führenden westlichen Produzenten des …



