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    Ungarns Löhne explodieren

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    8,4 Prozent mehr Gehalt! So hängt Ungarn Deutschland beim Lohnwachstum ab

    Ungarns Löhne steigen um 8,4 Prozent und damit deutlich schneller als in Deutschland. Die Kaufkraft wächst kräftig, doch neue Inflationsrisiken drohen.

    Ungarns Löhne explodieren - 8,4 Prozent mehr Gehalt! So hängt Ungarn Deutschland beim Lohnwachstum ab
    Foto: Midjourney (KI) - Midjourney (KI)

    Die Löhne in Ungarn ziehen wieder stärker an. Im August 2026 stiegen die durchschnittlichen Bruttogehälter gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,4 Prozent. Im Juli hatte der Zuwachs noch 7,5 Prozent betragen. Das teilte das ungarische Statistikamt KSH am Freitag mit. Damit beschleunigte sich das Lohnwachstum, blieb allerdings knapp unter dem Anstieg von 8,7 Prozent im August 2025. Besonders deutlich legten die Gehälter im öffentlichen Sektor zu. Hier betrug das Plus 9,2 Prozent, nach 7,4 Prozent im Juli. In der Privatwirtschaft beschleunigte sich das Lohnwachstum von 7,4 auf 8,1 Prozent. Die höchsten Durchschnittsverdienste verzeichneten Beschäftigte in der Telekommunikations- und IT-Branche, die niedrigsten im Hotel- und Gaststättengewerbe.

    Im Vergleich zu Deutschland fällt das Lohnwachstum in Ungarn besonders kräftig aus. Hierzulande stiegen die Nominallöhne im zweiten Quartal 2026 lediglich um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Preisbereinigt blieb den Beschäftigten damit ein Kaufkraftzuwachs von 1,5 Prozent. In Ungarn legten die Reallöhne im Juli dagegen um 7,8 Prozent zu. Neben den deutlichen Gehaltssteigerungen tragen dazu auch steuerliche Entlastungen bei. Die ungarischen Verbraucher gewinnen damit wesentlich schneller an Kaufkraft als die deutschen, wenngleich die Lohnniveaus in beiden Ländern weiterhin deutlich auseinanderliegen.

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    Für die ungarische Wirtschaft sind die Zahlen ein positives Signal. Denn gleichzeitig bleibt der Preisauftrieb vergleichsweise niedrig. Im August lag die Inflation bei lediglich 1,3 Prozent. Damit übertraf der Anstieg der Bruttolöhne die Teuerungsrate um 7,1 Prozentpunkte. Das deutet auf erhebliche Kaufkraftgewinne für die Beschäftigten hin. Bereits im Juli waren die durchschnittlichen Nettogehälter um 9,1 Prozent auf 523.300 Forint (circa 1.350 Euro) gestiegen. Die preisbereinigten Nettolöhne legten um 7,8 Prozent zu. Begünstigt wurde diese Entwicklung auch durch ausgeweitete steuerliche Vergünstigungen für Familien und Mütter.

    Die steigenden Realeinkommen könnten den privaten Konsum stärken und insbesondere Einzelhändlern, Dienstleistern und konsumnahen Unternehmen zugutekommen. Gleichzeitig erhöhen kräftige Gehaltssteigerungen die Personalkosten der Unternehmen und könnten mittelfristig neuen Inflationsdruck erzeugen. Für die ungarische Notenbank MNB entsteht damit ein geldpolitisches Spannungsfeld. Sie hatte ihren Leitzins im September unverändert bei 5,50 Prozent belassen. Die jüngsten Lohndaten unterstreichen die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der Verbraucher, könnten aber zugleich den Spielraum für weitere Zinssenkungen begrenzen.

    In den ersten acht Monaten des Jahres stiegen die durchschnittlichen Bruttolöhne insgesamt um 10,6 Prozent. Allerdings wurde die Entwicklung durch eine Sonderzahlung an Beschäftigte aus Verteidigung und Strafverfolgung im Januar nach oben verzerrt.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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