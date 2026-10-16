ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für DocMorris auf 17,50 Franken - 'Buy'
- Deutsche Bank hebt DocMorris-Ziel auf 17,50 Franken
- DocMorris hebt Jahresziele zum zweiten Mal an
- Höhere Konsensschätzungen dürften den Kurs stützen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris von 12,50 auf 17,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheke habe ihre Jahresziele nun bereits zum zweiten Mal angehoben, schrieb Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei erscheine selbst die Obergrenze der neuen Umsatzzielspanne für 2026 nicht übermäßig ambitioniert. Daher sehe er Spielraum für weiter steigende Konsensschätzungen, die die Aktie trotz ihrer starken Performance von 140 Prozent seit Jahresbeginn weiterhin stützen dürften./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie
Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,42 % und einem Kurs von 16,82 auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,286CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 17,000CHF was eine Bandbreite von -34,56 %/+1,13 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 17,50 Euro
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Massiver Vorsprung für Teleclinic
DocMorris bald in Apotheken?
https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/e-health/docmorris-bald-in-apotheken/