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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank hebt Ziel für DocMorris auf 17,50 Franken - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank hebt DocMorris-Ziel auf 17,50 Franken
    • DocMorris hebt Jahresziele zum zweiten Mal an
    • Höhere Konsensschätzungen dürften den Kurs stützen
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank hebt Ziel für DocMorris auf 17,50 Franken - 'Buy'
    Foto: Zur Rose Group AG

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris von 12,50 auf 17,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheke habe ihre Jahresziele nun bereits zum zweiten Mal angehoben, schrieb Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei erscheine selbst die Obergrenze der neuen Umsatzzielspanne für 2026 nicht übermäßig ambitioniert. Daher sehe er Spielraum für weiter steigende Konsensschätzungen, die die Aktie trotz ihrer starken Performance von 140 Prozent seit Jahresbeginn weiterhin stützen dürften./rob/edh/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET

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    DocMorris AG (ex zur Rose)

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    -64,29 %
    ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie

    Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,42 % und einem Kurs von 16,82 auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,286CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 17,000CHF was eine Bandbreite von -34,56 %/+1,13 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 17,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 17,50CHF, was eine Steigerung von +12,47% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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