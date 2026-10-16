DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SAF-Holland auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland vor Quartalszahlen von 19 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bedingungen auf den Absatzmärkten in der EMEA-Region sollten weiterhin robust sein, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachfrage in Nordamerika dürfte sogar noch stärker ausfallen, gestützt von einer soliden Auftragsdynamik im ersten Halbjahr. Für den Lkw-Zulieferer erwartet er ein Umsatzplus von 9 Prozent./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 22,25EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolai Kempf

Analysiertes Unternehmen: SAF-Holland

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 21

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

