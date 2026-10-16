Börsenstart Europa - 16.10. - FTSE Athex 20 stark +1,45 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:44) bei 30.600,23 PKT und steigt um +0,81 %. Top-Werte: Nordex +5,45 %, HENSOLDT +4,39 %, RENK Group +3,28 % Flop-Werte: AIXTRON -3,44 %, SILTRONIC AG -2,24 %, Elmos Semiconductor -2,01 %

Der DAX steht aktuell (09:59:09) bei 25.548,56 PKT und steigt um +0,21 %. Top-Werte: Rheinmetall +3,60 %, Scout24 +2,34 %, Zalando +2,32 % Flop-Werte: Infineon Technologies -2,60 %, MTU Aero Engines -0,51 %, Brenntag -0,31 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (09:59:44) bei 4.022,53 PKT und steigt um +0,85 %.

Top-Werte: Verbio +8,28 %, OHB +5,63 %, Nordex +5,45 %

Flop-Werte: AIXTRON -3,44 %, Infineon Technologies -2,60 %, SILTRONIC AG -2,24 %

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Der Eurozone 50 steht bei 6.194,35 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.

Top-Werte: Rheinmetall +3,60 %, EssilorLuxottica +2,79 %, BMW +2,10 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -2,60 %, ENGIE -1,17 %, Vinci -1,13 %

Der AT 20 steht bei 6.527,91 PKT und gewinnt bisher +0,07 %.

Top-Werte: Palfinger +2,07 %, Verbund Akt.(A) +0,73 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,71 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,31 %, Erste Group Bank -1,04 %

Der CH 20 steht bei 14.371,91 PKT und gewinnt bisher +0,32 %.

Top-Werte: Nestle +2,04 %, CIE Financiere Richemont +0,94 %, Holcim +0,87 %

Flop-Werte: ABB -0,41 %, Sandoz Group -0,39 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.281,41 PKT und steigt um +0,71 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,49 %, Volvo Registered (B) +1,43 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,40 %

Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -1,50 %, Assa Abloy Registered (B) -0,58 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.635,00 PKT und gewinnt bisher +1,45 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,60 %, Allwyn +1,97 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,25 %

Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,68 %, Public Power -0,44 %, Coca-Cola HBC -0,19 %