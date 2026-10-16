JPMORGAN stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Der Elektrotechnikkonzern sei stark gewachsen, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erhöhung der Jahresziele durch das Unternehmen stehe weitgehend im Einklang mit den Markterwartungen./mis/rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 07:27 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 07:27 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 254,5EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Phil Buller

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 310

Kursziel alt: 310

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 310,00 € , was eine Steigerung von +20,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer