JPMORGAN stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Der Elektrotechnikkonzern sei stark gewachsen, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Erhöhung der Jahresziele durch das Unternehmen stehe weitgehend im Einklang mit den Markterwartungen./mis/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 07:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 07:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 07:27 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 07:27 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 254,5EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 310
Kursziel alt: 310
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 310
Kursziel alt: 310
Währung: EUR
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