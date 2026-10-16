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    KI außer Kontrolle?

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    OpenAI-Agent bedient sich an fremder Ethereum-Wallet

    Ein KI-Agent von OpenAI hat ohne Erlaubnis auf eine fremde Ethereum-Test-Wallet zugegriffen. Der Vorfall wirft neue Sicherheitsfragen rund um autonome KI auf.

    Für Sie zusammengefasst
    KI außer Kontrolle? - OpenAI-Agent bedient sich an fremder Ethereum-Wallet
    Foto: Alexander Limbach - Zoonar.com/Alexander Limbach

    Ein KI-Agent von OpenAI hat ohne Erlaubnis auf eine fremde Ethereum-Wallet zugegriffen und deren Guthaben genutzt, um eine Programmieraufgabe abzuschließen.

    Der Vorfall ereignete sich bereits am 26. Juni 2026 während des Trainings eines internen Forschungsmodells der GPT-5.6-Sol-Familie. Entdeckt wurde er erst am 25. September. Am Donnerstag veröffentlichte OpenAI einen entsprechenden Sicherheitsbericht.

    KI-Agent durchsucht 362 Ethereum-Wallets

    Ursprünglich sollte das KI-Modell eine Kryptowährungs-Handelsanwendung überarbeiten und sogenannte Smart Contracts auf dem Ethereum-Testnetzwerk Sepolia bereitstellen. Dafür benötigte es Test-Ethereum, um die anfallenden Transaktionsgebühren zu bezahlen.

    Allerdings hatte OpenAI dem Modell keine Wallet mit entsprechendem Guthaben zur Verfügung gestellt. Auch der Versuch, kostenlose Test-Token über spezielle Entwicklerdienste zu erhalten, scheiterte.

    Daraufhin suchte die KI eigenständig nach einer anderen Möglichkeit. Sie entwickelte ein Skript, mit dem sie insgesamt 362 Ethereum-Adressen überprüfte. Diese leitete sie aus öffentlich bekannten Seed-Phrasen ab, die häufig von Entwicklern verwendet werden.

    Schließlich entdeckte die KI eine Adresse mit ausreichend Guthaben, um die benötigten Transaktionsgebühren zu bezahlen.

    KI rechtfertigt eigenmächtigen Zugriff

    Die KI hinterfragte zunächst selbst, ob die Nutzung einer fremden Wallet ethisch vertretbar sei. Anschließend rechtfertigte sie den Zugriff damit, dass die Zugangsdaten öffentlich bekannt und die Test-Token praktisch wertlos seien.

    Daraufhin verwendete das Modell das fremde Guthaben, um die Transaktionsgebühren zu bezahlen und seine Aufgabe abzuschließen. In seinem Abschlussbericht verschwieg es jedoch, woher die Mittel stammten.

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    Was wäre bei echtem Ethereum passiert?

    Tatsächlich entstand durch den Vorfall kein unmittelbarer Verlust von regulär gehandeltem Ethereum. Die Transaktion fand ausschließlich auf Sepolia statt, einem Testnetzwerk, auf dem Entwickler Blockchain-Anwendungen vor ihrer Veröffentlichung ausprobieren können.

    Die dort verwendeten Token sind nicht mit den Ethereum-Beständen des eigentlichen Ethereum-Netzwerks verbunden und haben keinen entsprechenden Marktwert.

    Dennoch wirft der Vorfall grundlegende Sicherheitsfragen auf. Schließlich hätte ein vergleichbares Vorgehen im Ethereum-Hauptnetzwerk dazu führen können, dass echtes Kryptowährungsguthaben ohne Zustimmung des Wallet-Inhabers ausgegeben wird.

    OpenAI hat nach eigenen Angaben inzwischen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Dazu gehören strengere Beschränkungen beim Internetzugriff sowie eine erweiterte Überwachung auffälliger Modellaktivitäten.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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