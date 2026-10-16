Trump-Regierung prüft die "Mutter aller Bomben" – Iran droht mit neuen Angriffen

Für den Ölmarkt bleibt jedoch vor allem die Lage in der Straße von Hormus entscheidend. Brent kostete am Freitagmorgen laut Reuters 105,21 US-Dollar je Barrel, WTI 97,20 US-Dollar. Beide Sorten gaben zwar leicht nach, steuern aber auf Wochengewinne zu. Brent liegt seit Wochenbeginn 0,44 Prozent höher, WTI sogar 5,81 Prozent. Am Donnerstag war WTI nach einem starken Abbau der US-Rohölvorräte um mehr als 3 Prozent gestiegen.

US-Präsident Donald Trump schließt einen Einsatz von Atomwaffen gegen den Iran ebenso aus wie die Entsendung amerikanischer Bodentruppen. "Ich würde keine Atomwaffen einsetzen. Das müssen wir nicht. Wir sind die größte Atommacht der Welt", sagte Trump in einem am Donnerstagabend ausgestrahlten Interview mit Newsmax. Gleichzeitig prüft Washington laut CNN neue Angriffsoptionen gegen iranische Energie- und Nuklearanlagen. Dazu könnte auch die GBU-43/B MOAB gehören – die größte nicht-nukleare Bombe im US-Arsenal, bekannt als "Mutter aller Bomben".

Gleichzeitig verschärft sich die Lage auf See. Die Angriffe rund um Hormus haben in den vergangenen zehn Tagen deutlich zugenommen. Iran kündigte an, seine Attacken als Reaktion auf die US-Blockade seiner Häfen und verschärfte Sanktionen weiter zu verstärken. Daten des Schiffsverfolgers Kpler zeigen bereits die Folgen: In den sieben Tagen bis zum 13. Oktober flossen im Schnitt nur noch 11,62 Millionen Barrel Öl pro Tag durch Hormus – lediglich 68 Prozent des Referenzwerts von 17,15 Millionen Barrel.

Die Internationale Energieagentur versucht dagegenzuhalten. Sie will mehr als 20 Millionen Barrel Diesel sowie die verbliebenen Ölmengen aus der im März zugesagten Rekordfreigabe von Notreserven auf den Markt bringen. Doch selbst diese Mengen beruhigen den Markt bislang kaum. Der erneute Preisanstieg zeigt, dass die Freigabe von Reserven allein die Sorgen der Anleger nicht beseitigt. Entscheidend bleibt eine Entspannung im Nahen Osten.

Auch ING sieht genau dort den Schlüssel. Die Unsicherheit über die Transporte durch Hormus zwinge den Markt weiterhin, eine erhebliche Risikoprämie einzupreisen. Erst eine politische Einigung zwischen den USA und dem Iran dürfte genug Vertrauen schaffen, damit dieser Aufschlag vollständig verschwindet.

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Trump hatte bereits angekündigt, vor den Zwischenwahlen am 3. November keine neuen Militärschläge anzuordnen. Gleichzeitig zeigen die neuen Angriffspläne, dass Washington für eine erneute Eskalation vorbereitet sein will. Für den Ölmarkt bleibt damit der entscheidende Widerspruch bestehen: Trump zieht Grenzen bei Atomwaffen und Bodentruppen – doch Iran droht mit mehr Angriffen, während durch Hormus schon jetzt rund ein Drittel weniger Öl fließt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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