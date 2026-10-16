🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Öl über 105 – Hormus blutet

    1017 Aufrufe 1017 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump-Regierung prüft die "Mutter aller Bomben" – Iran droht mit neuen Angriffen

    Durch Hormus fließt rund ein Drittel weniger Öl. Gleichzeitig prüft Washington neue Iran-Schläge – und Teheran kündigt weitere Attacken an.

    Für Sie zusammengefasst
    Öl über 105 – Hormus blutet - Trump-Regierung prüft die "Mutter aller Bomben" – Iran droht mit neuen Angriffen
    Foto: Behnam Tofighi - newscom

    US-Präsident Donald Trump schließt einen Einsatz von Atomwaffen gegen den Iran ebenso aus wie die Entsendung amerikanischer Bodentruppen. "Ich würde keine Atomwaffen einsetzen. Das müssen wir nicht. Wir sind die größte Atommacht der Welt", sagte Trump in einem am Donnerstagabend ausgestrahlten Interview mit Newsmax. Gleichzeitig prüft Washington laut CNN neue Angriffsoptionen gegen iranische Energie- und Nuklearanlagen. Dazu könnte auch die GBU-43/B MOAB gehören – die größte nicht-nukleare Bombe im US-Arsenal, bekannt als "Mutter aller Bomben".

    Für den Ölmarkt bleibt jedoch vor allem die Lage in der Straße von Hormus entscheidend. Brent kostete am Freitagmorgen laut Reuters 105,21 US-Dollar je Barrel, WTI 97,20 US-Dollar. Beide Sorten gaben zwar leicht nach, steuern aber auf Wochengewinne zu. Brent liegt seit Wochenbeginn 0,44 Prozent höher, WTI sogar 5,81 Prozent. Am Donnerstag war WTI nach einem starken Abbau der US-Rohölvorräte um mehr als 3 Prozent gestiegen.

    Gleichzeitig verschärft sich die Lage auf See. Die Angriffe rund um Hormus haben in den vergangenen zehn Tagen deutlich zugenommen. Iran kündigte an, seine Attacken als Reaktion auf die US-Blockade seiner Häfen und verschärfte Sanktionen weiter zu verstärken. Daten des Schiffsverfolgers Kpler zeigen bereits die Folgen: In den sieben Tagen bis zum 13. Oktober flossen im Schnitt nur noch 11,62 Millionen Barrel Öl pro Tag durch Hormus – lediglich 68 Prozent des Referenzwerts von 17,15 Millionen Barrel.

    Die Internationale Energieagentur versucht dagegenzuhalten. Sie will mehr als 20 Millionen Barrel Diesel sowie die verbliebenen Ölmengen aus der im März zugesagten Rekordfreigabe von Notreserven auf den Markt bringen. Doch selbst diese Mengen beruhigen den Markt bislang kaum. Der erneute Preisanstieg zeigt, dass die Freigabe von Reserven allein die Sorgen der Anleger nicht beseitigt. Entscheidend bleibt eine Entspannung im Nahen Osten.

    Auch ING sieht genau dort den Schlüssel. Die Unsicherheit über die Transporte durch Hormus zwinge den Markt weiterhin, eine erhebliche Risikoprämie einzupreisen. Erst eine politische Einigung zwischen den USA und dem Iran dürfte genug Vertrauen schaffen, damit dieser Aufschlag vollständig verschwindet.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt testen

     

    Trump hatte bereits angekündigt, vor den Zwischenwahlen am 3. November keine neuen Militärschläge anzuordnen. Gleichzeitig zeigen die neuen Angriffspläne, dass Washington für eine erneute Eskalation vorbereitet sein will. Für den Ölmarkt bleibt damit der entscheidende Widerspruch bestehen: Trump zieht Grenzen bei Atomwaffen und Bodentruppen – doch Iran droht mit mehr Angriffen, während durch Hormus schon jetzt rund ein Drittel weniger Öl fließt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Öl über 105 – Hormus blutet Trump-Regierung prüft die "Mutter aller Bomben" – Iran droht mit neuen Angriffen Durch Hormus fließt rund ein Drittel weniger Öl. Gleichzeitig prüft Washington neue Iran-Schläge – und Teheran kündigt weitere Attacken an.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     