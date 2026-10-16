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    Milliardenplan für China

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    Toyota setzt auf Tesla-Trick – was steckt hinter dem Gigacasting?

    Toyota will in China mit einer eigenen Version von Teslas Fertigungstechnik aufholen. Das neue Lexus-Werk kostet zwei Milliarden US-Dollar. Riesige Pressen sollen die Kosten senken – doch der Plan hat einen teuren Haken.

    Milliardenplan für China - Toyota setzt auf Tesla-Trick – was steckt hinter dem Gigacasting?
    Foto: Jae C. Hong - AP

    Toyota will in China mit einer Fertigungsmethode nach Tesla-Vorbild wieder Boden gewinnen. Wie Bloomberg berichtet, plant der Konzern, in seinem neuen Lexus-Werk in Shanghai eigene Gigacasting-Anlagen zu nutzen. Die Fabrik kostet zwei Milliarden US-Dollar und soll 2027 die Produktion aufnehmen.

    Der Handlungsdruck ist groß: In den ersten acht Monaten des Jahres 2026 gingen Toyotas Verkäufe in China um 19 Prozent zurück. Die anhaltende Immobilienkrise bremst teure Anschaffungen. Gleichzeitig bevorzugen Käufer Elektroautos heimischer Marken.

    Hier sollen die Gigacasting-Anlagen Abhilfe schaffen. Beim Gigacasting entstehen ganze Fahrgestellabschnitte in einem Stück. Dadurch entfallen Dutzende Bauteile, die sonst miteinander verschweißt werden müssten. So lassen sich Fertigungszeit, Arbeitsaufwand und Kosten reduzieren. Zudem werden weniger Maschinen benötigt. Tesla war Vorreiter, inzwischen nutzen auch BYD und Xiaomi die Technik.

    Toyota entwickelt die Anlagen hingegen selbst, wie Technikchef Hiroki Nakajima in Brüssel erklärte. Er sieht darin eine große Chance, das Fertigungssystem zu verändern. Der Konzern testet die Technik derzeit in Japan. Im Lexus-Werk sollen die Riesenpressen erstmals in der Fahrzeugproduktion von Toyota zum Einsatz kommen. Zu möglichen Zulieferern äußerte sich das Unternehmen nicht.

    Doch die erhofften Einsparungen haben eine Kehrseite: Die Technik ist teuer und bietet weniger Flexibilität bei der Herstellung unterschiedlicher Modelle. Auch nach Unfällen kann es kostspieliger werden, da größere Ersatzteile benötigt werden.

    Parallel dazu hält Toyota an seiner Strategie mit mehreren Antriebsarten fest: Der Konzern entwickelt weiterhin Hybridmotoren, Elektroautos und Wasserstoff-Brennstoffzellen.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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