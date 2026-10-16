BERENBERG stuft Evotec auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evotec nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Die Resultate des Pharma-Wirkstoffforschers seien überraschend stark ausgefallen, schrieb Christian Ehmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für Rückenwind habe auch das Geschäft rund um Erforschung und präklinische Entwicklung gesorgt./mis/rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 16:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 2,52EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Christian Ehmann

Analysiertes Unternehmen: Evotec

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3,60

Kursziel alt: 3,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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