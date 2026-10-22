Ihre wichtigsten Termine
Spannende Q3-Zahlen von: Spotify, Intel, Dow, Procter & Gamble, Verisign, Nestle
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
06:00 Uhr, EU: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/26
07:00 Uhr, Schweiz: STMicro, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Sartorius, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Belgien: Argenx, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Roche, Q3-Umsatz (14.00 Uhr Call)
07:00 Uhr, Schweiz: Nestle, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Schindler, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Galderma, Q3 Trading Update
07:00 Uhr, Finnland: Nokia, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Frankreich: Rexel, Q3-Umsatz
07:00 Uhr, Frankreich: Nexans , Q3-Umsatz
07:00 Uhr, Frankreich: Thales, Q3-Umsatz
07:00 Uhr, Frankreich: Nexans , Q3-Umsatz
07:00 Uhr, Italien: Unicredit, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Niederlande: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Norwegen: Nordic Semiconductor, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Schweden: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Schweden: Telia Company AB, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Vossloh, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Frankreich: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Frankreich: Hermes, Q3-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: Pearson Group, Q3-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: InterContinental Hotels, Q3-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: Barclays, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Rentokil Initial, Q3-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: Sainsbury, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: LSE, Q3-Umsatz
08:00 Uhr, Irland: Kerry Group, Q3-Umsatz
08:00 Uhr, Norwegen: Yara, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, USA: Comcast, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, USA: Spotify, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, USA: Dow, Q3-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Honeywell International, Q3-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Valero Energy, Q3-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen
13:00 Uhr, USA: American International Group, Q3-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Nasdaq, Q3-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen
14:00 Uhr, USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen
17:45 Uhr, Frankreich: Vinci, Q3-Umsatz
17:45 Uhr, Frankreich: Accor, Q3-Umsatz
17:45 Uhr, Frankreich: Kering, Q3-Umsatz
18:00 Uhr, Frankreich: Valeo, Q3-Umsatz
18:00 Uhr, Frankreich: L' Oréal, Q3-Umsatz
22:00 Uhr, USA: Intel, Q3-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Verisign Inc., Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 9/26 (endgültig)
08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 19/26
08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 10/26
09:30 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 9/26
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 Uhr, USA: Frühindikator 9/26
16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 10/26 (vorläufig)
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 22.10.2026
Zeit Land Relev. Termin 12:50 GBR BoE's Governor Bailey speech 14:15 EUR EZB-Mitglied Panetta spricht 14:30 USA Initial Jobless Claims 16:00 EUR Consumer Confidence
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