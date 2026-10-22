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    Ihre wichtigsten Termine

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    Spannende Q3-Zahlen von: Spotify, Intel, Dow, Procter & Gamble, Verisign, Nestle

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Spannende Q3-Zahlen von: Spotify, Intel, Dow, Procter & Gamble, Verisign, Nestle
    Foto: Fabian Sommer/dpa - dpa-Bildfunk

    Untermehmenstermine

    06:00 Uhr, EU: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/26
    07:00 Uhr, Schweiz: STMicro, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Sartorius, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Belgien: Argenx, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Roche, Q3-Umsatz (14.00 Uhr Call)
    07:00 Uhr, Schweiz: Nestle, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Schindler, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Galderma, Q3 Trading Update
    07:00 Uhr, Finnland: Nokia, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Frankreich: Rexel, Q3-Umsatz
    07:00 Uhr, Frankreich: Nexans , Q3-Umsatz
    07:00 Uhr, Frankreich: Thales, Q3-Umsatz
    07:00 Uhr, Frankreich: Nexans , Q3-Umsatz
    07:00 Uhr, Italien: Unicredit, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Niederlande: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Norwegen: Nordic Semiconductor, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweden: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweden: Telia Company AB, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Vossloh, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Frankreich: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Frankreich: Hermes, Q3-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: Pearson Group, Q3-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: InterContinental Hotels, Q3-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: Barclays, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Rentokil Initial, Q3-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: Sainsbury, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: LSE, Q3-Umsatz
    08:00 Uhr, Irland: Kerry Group, Q3-Umsatz
    08:00 Uhr, Norwegen: Yara, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: Comcast, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: Spotify, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: Dow, Q3-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Honeywell International, Q3-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Valero Energy, Q3-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: American International Group, Q3-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Nasdaq, Q3-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen
    14:00 Uhr, USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen
    17:45 Uhr, Frankreich: Vinci, Q3-Umsatz
    17:45 Uhr, Frankreich: Accor, Q3-Umsatz
    17:45 Uhr, Frankreich: Kering, Q3-Umsatz
    18:00 Uhr, Frankreich: Valeo, Q3-Umsatz
    18:00 Uhr, Frankreich: L' Oréal, Q3-Umsatz
    22:00 Uhr, USA: Intel, Q3-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: Verisign Inc., Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 9/26 (endgültig)
    08:45 Uhr, Frankreich: Geschäftsklima 19/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Produzentenvertrauen 10/26
    09:30 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 9/26
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 Uhr, USA: Frühindikator 9/26
    16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 10/26 (vorläufig)

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    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 22.10.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    12:50GroßbritannienGBRBoE's Governor Bailey speech
    14:15Euro ZoneEUREZB-Mitglied Panetta spricht
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    16:00Euro ZoneEURConsumer Confidence
    alle Termine anzeigen »

    Webinare


    Webinare

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    10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    23.10. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    17:00 WebinarWH SelfInvest: Live in Zürich: DAX-Trading: Von der Idee zum System - kostenloses Praxisseminar mit Thomas Hartmann
    alle Webinare anzeigen »

     

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