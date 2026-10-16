Die vorbörsliche Bewertung von Anthropic sinkt erstmals, und die Turbulenzen um Coreweave zeigen, dass die KI-Blase bereits angestochen ist! An Coreweave wie auch an Anthropic zeigt sich, dass die wunderbaren KI-Narrative nicht mehr funktionieren - und die Aktienmärkte kommen nicht mehr daran vorbei, die Botschaft der Kreditmärkte (stark steigende Kreditausfallprämien etc.) endlich ernst zu nehmen. Also fallen Chip-Aktien acht Tage in Folge - die Wall Street rotiert aus der KI-Blase vor allem in defensive Sektoren, die aktuell auch von den fallenden Kapitalmarkt-Zinsen profitieren. Gestern sind so viele Aktien aus dem US-Leitindex S&P 500 gestiegen wie seit Juni nicht mehr. Coreweave könnte das Lehman Brothers der KI-Blase werden - weil die Schulden hoch sind und das Unternehmen immer mehr Kreditgeld braucht, um zu überleben..

Das Video "KI-Blase: Anthropic-Bewertung sinkt - Coreweave das neue Lehman Brothers?" sehen Sie hier..