Siemens-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Jahreshochs

Da der aktuelle Aufschwung der europäischen Investitionsgüterindustrie noch in einer relativ frühen Phase sei, bekräftigten die Experten von Bernstein Research mit einem Kursziel von 330 Euro ihre Kaufempfehlung für die Siemens-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das alte Hoch bei 291,70 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Mit der Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) ging es seit dem Jahrestief vom Frühjahr 2026 bei 198 Euro bis zum 28.8.26, als die Aktie mit 291,70 Euro auf einem neuen Hoch notierte, kräftig nach oben. Nach einer kräftigen Kurskorrektur auf bis zu 260 Euro notiert die Aktie derzeit im Bereich von 271,15 Euro.

Call-Optionsschein mit Strike bei 275 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis 275 Euro, Bewertungstag 19.3.27, BV 0,1, ISIN: DE000PK43CN1, wurde beim Siemens-Aktienkurs von 271,15 Euro mit 1,96 – 1,97 Euro gehandelt.

Kann der Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats zumindest kurzfristig auf 291,70 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,97 Euro (+51 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 252,221 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 252,221 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA2DE65, wurde beim Siemens-Kurs von 271,15 Euro mit 1,91 – 1,92 Euro taxiert.

Wenn die Siemens-Aktie in nächster Zeit auf 291,70 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,94 Euro (+105 Prozent) erhöhen – sofern die Siemens-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 242,517 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 242,517 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN7VG60, wurde beim Siemens-Kurs von 271,15 Euro mit 2,91 – 2,92 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 291,70 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,91 Euro (+68 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.