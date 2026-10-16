Russische Drohnenangriffe
Tote in Charkiw
Für Sie zusammengefasst
- Russische Drohnen töten zwei Menschen in Charkiw
- Mann nach Reanimation in kritischem Zustand
- Insgesamt wurden 14 Menschen bei Angriffen verletzt
Foto: Siarhei - 356130783
CHARKIW (dpa-AFX) - Bei russischen Drohnenangriffen sind in der ostukrainischen Stadt Charkiw mindestens zwei Menschen getötet worden. Ein Mann habe reanimiert werden können, teilte der Gouverneur des Gebiets bei Telegram mit. Sein Zustand sei kritisch. Insgesamt gebe es 14 Verletzte. Moskau attackierte demnach mehrere Stadtteile.
Russland überzieht die Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem brutalen Angriffskrieg./ksr/DP/jha
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