Saab zündet nächste Rüstungsstufe: Diese Unterwasserdrohne könnte alles ändern

Der schwedische Rüstungskonzern Saab treibt die Entwicklung autonomer Waffensysteme voran. Gemeinsam mit der schwedischen Beschaffungsbehörde FMV und den Streitkräften hat das Unternehmen einen Demonstrator für eine große unbemannte Unterwasserdrohne entwickelt, gebaut und erfolgreich auf See getestet. Das Projekt könnte langfristig neue Geschäftsmöglichkeiten für den Konzern eröffnen. Das sogenannte Large Uncrewed Undersea Vehicle (LUUV) ähnelt einem kleinen U-Boot ohne Besatzung. Es soll weitgehend selbstständig größere Seegebiete überwachen, Gefahren erkennen und Informationen an militärische Einheiten übermitteln. Eine Bewaffnung ist in der ersten Entwicklungsphase nicht vorgesehen.

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Unterwasserdrohnen sollen kritische Infrastruktur schützen

Besonders wichtig ist die Technologie für die Sicherheit in der Ostsee. Dort stehen Unterseekabel, Energieverbindungen und andere kritische Infrastrukturen zunehmend im Fokus militärischer Sicherheitsüberlegungen. Autonome Unterwasserfahrzeuge könnten große Meeresgebiete über längere Zeiträume überwachen, ohne dass dafür ständig bemannte Kriegsschiffe oder U-Boote eingesetzt werden müssen. Herzstück des Systems ist Saabs Steuerungssoftware Autonomous Ocean Core, die den weitgehend eigenständigen Betrieb ermöglicht. Nach den erfolgreichen Seeerprobungen sollen insbesondere Sensorik, Software und autonome Fähigkeiten weiterentwickelt werden. Perspektivisch ist auch eine Integration in bestehende Marinesysteme einschließlich U-Booten vorgesehen.

Der ursprüngliche Entwicklungsauftrag aus dem August 2025 hatte einen Wert von 60 Millionen schwedischen Kronen. Damit ist das Projekt finanziell zunächst überschaubar. Strategisch könnte es jedoch deutlich wichtiger werden, sofern aus dem Demonstrator später serienreife Systeme entstehen.

Saabs Marinegeschäft wächst kräftig

Das Unternehmen profitiert bereits erheblich von den steigenden europäischen Verteidigungsausgaben. Im zweiten Quartal 2026 erhielt Saab einen Auftrag aus Polen über rund 47 Milliarden Kronen zur Lieferung von drei U-Booten der A26-Klasse. Die Konzernumsätze stiegen im zweiten Quartal um knapp 29 Prozent auf 25,45 Milliarden Kronen. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich um 41 Prozent auf 2,79 Milliarden Kronen. Der Auftragsbestand erreichte Ende Juni rund 318 Milliarden Kronen.

Für Anleger eröffnet die Unterwassertechnologie eine zusätzliche langfristige Wachstumsperspektive. Sollte Schweden die Systeme später in größerer Stückzahl beschaffen oder Saab internationale Kunden gewinnen, könnte daraus ein weiteres Geschäftsfeld entstehen. Bislang gibt es allerdings weder einen bestätigten Serienauftrag noch Angaben zum möglichen Marktvolumen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Saab Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,69 % und einem Kurs von 58,34EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 12:30 Uhr) gehandelt.

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