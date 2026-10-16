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    Besonders beachtet!

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    HENSOLDT Aktie - Kurs legt am 16.10.2026 stark zu

    Kursbewegung von +5,65 % bei HENSOLDT am 16.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - HENSOLDT Aktie - Kurs legt am 16.10.2026 stark zu
    Foto: Ardan Fuessmann - stock.adobe.com

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die HENSOLDT Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,65 % im Plus. Schon gestern ging es für die HENSOLDT Aktie um +4,13 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 87,68. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die HENSOLDT Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +16,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,97 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +19,20 % gewonnen.

    Während HENSOLDT heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,03 %. Damit gehört HENSOLDT heute zu den auffälligeren Werten.

    HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,43 %
    1 Monat +13,97 %
    3 Monate +18,32 %
    1 Jahr -9,56 %
    Stand: 16.10.2026, 10:30 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Kursstabilisierung bei HENSOLDT und das Risiko erneuter Rücksetzer unter 70 Euro. Fundamental stehen Chancen durch KI-gestützte Drohnenabwehr, Radar- und Sensorsysteme sowie Europas Aufrüstung im Fokus. Diskutiert werden zudem Partnerschaften, mögliche Lieferengpässe und die Auswirkungen veränderter US-Unterstützung für die Ukraine auf die Geschäftsaussichten.

    Zur HENSOLDT Diskussion

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,09 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 16.10. - FTSE Athex 20 stark +1,45 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Gewinne - KI- und Zinssorgen gemildert


    Verringerte Zinssorgen und nachlassende Bedenken hinsichtlich der Finanzierung von KI-Investitionen haben dem deutschen Aktienmarkt am Freitag Rückenwind verliehen. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,6 Prozent auf 25.535,97 Punkte. Der …

    Die Aktie von HENSOLDT erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 40,50 %. Über 5 Jahre lag sie bei 42,62 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die HENSOLDT Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur HENSOLDT Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    HENSOLDT

    +5,93 %
    +14,80 %
    +11,39 %
    +16,93 %
    -10,42 %
    +194,90 %
    +526,02 %
    +429,28 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000
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