HENSOLDT Aktie - Kurs legt am 16.10.2026 stark zu

Am heutigen Handelstag konnte die HENSOLDT Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,65 % im Plus. Schon gestern ging es für die HENSOLDT Aktie um +4,13 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 87,68€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die HENSOLDT Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +16,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,97 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +19,20 % gewonnen.

Während HENSOLDT heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,03 %. Damit gehört HENSOLDT heute zu den auffälligeren Werten.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,43 % 1 Monat +13,97 % 3 Monate +18,32 % 1 Jahr -9,56 %

? wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 16.10.2026, 10:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Kursstabilisierung bei HENSOLDT und das Risiko erneuter Rücksetzer unter 70 Euro. Fundamental stehen Chancen durch KI-gestützte Drohnenabwehr, Radar- und Sensorsysteme sowie Europas Aufrüstung im Fokus. Diskutiert werden zudem Partnerschaften, mögliche Lieferengpässe und die Auswirkungen veränderter US-Unterstützung für die Ukraine auf die Geschäftsaussichten.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,09 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Verringerte Zinssorgen und nachlassende Bedenken hinsichtlich der Finanzierung von KI-Investitionen haben dem deutschen Aktienmarkt am Freitag Rückenwind verliehen. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,6 Prozent auf 25.535,97 Punkte. Der …

Die Aktie von HENSOLDT erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 40,50 %. Über 5 Jahre lag sie bei 42,62 %.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die HENSOLDT Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur HENSOLDT Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Schreibe Deinen Kommentar