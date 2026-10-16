🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir

    Chartanalyse

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Palantir-Aktie: Rücksetzer nach Rekordhoch – Aufwärtstrend bleibt intakt

    Palantirs Aktie hat sich binnen drei Jahren fast verdreizehnfacht – trotz heftiger Rückschläge. Nach dem jüngsten Rekordhoch lässt die Dynamik nach. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt intakt, doch wichtige Chartmarken rücken nun in den Fokus.

    Chartanalyse - Palantir-Aktie: Rücksetzer nach Rekordhoch – Aufwärtstrend bleibt intakt
    Foto: 1059988826

    Palantir-Aktie: Drei Jahre mit starken Schwankungen

    Die Palantir-Aktie hat sich innerhalb von drei Jahren deutlich verteuert. Vom Dreijahrestief bei 13,84 am 30. Oktober 2023 führte der Anstieg zunächst bis auf 179,86 im November 2025. Anschließend folgte eine ausgeprägte Korrektur, die am 25. Juni 2026 bis auf 94,35 reichte. Seit August gewannen die Käufer wieder die Oberhand. Am 12. Oktober erreichte der Titel mit 187,38 das höchste Schlusskursniveau des gesamten Zeitraums. Damit wurde der zwischenzeitlich unterbrochene Aufwärtstrend durch ein neues Hoch bestätigt.

    Aktueller Kurs unter dem Dreijahreshoch

    Zum 15. Oktober 2026 schloss Palantir bei 178,82. Gegenüber dem jüngsten Höchststand entspricht das einem Rückgang von 4,6 Prozent. Das Dreijahrestief liegt dagegen weit entfernt: Der aktuelle Kurs beträgt knapp das 13-Fache dieses Niveaus. Nach drei rückläufigen Schlusskursen in Folge hat die Aktie kurzfristig an Schwung verloren, bewegt sich aber weiterhin im oberen Bereich ihrer Dreijahresspanne.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Palantir!
    Long
    190,68€
    Basispreis
    1,14
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    213,58€
    Basispreis
    1,25
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    200-Tage-Linie: Deutlicher Abstand nach oben

    Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 131,26. Der Schlusskurs notiert damit 36,2 Prozent über der 200-Tage-Linie. Das stützt die positive langfristige Trendeinordnung. Zugleich zeigt der große Abstand, wie weit die jüngste Aufwärtsbewegung bereits fortgeschritten ist. Rücksetzer wären daher nicht automatisch mit einem langfristigen Trendbruch gleichzusetzen.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.

    Chartmarken für die nächsten Handelstage

    Als erste Unterstützungszone bietet sich der Bereich von 173,40 bis 177,24 an. Darunter rückt die frühere Kursverdichtung zwischen 164,92 und 169,34 in den Blick. Auf der Oberseite bildet 180,06 eine erste Hürde. Der entscheidende Widerstand liegt anschließend zwischen 186,40 und 187,38. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde die Aufwärtsbewegung charttechnisch untermauern.

    Die Aktie von Palantir erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 121,45 %. Über 5 Jahre lag sie bei 54,01 %.

    Palantir

    +0,31 %
    +0,12 %
    +19,68 %
    +52,73 %
    +15,76 %
    +976,74 %
    +759,00 %
    +2.121,70 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4JIndikator:SMA 200 Tage
    Palantir direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 188,35$, was eine Steigerung von +4,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Chartanalyse Palantir-Aktie: Rücksetzer nach Rekordhoch – Aufwärtstrend bleibt intakt Palantirs Aktie hat sich binnen drei Jahren fast verdreizehnfacht – trotz heftiger Rückschläge. Nach dem jüngsten Rekordhoch lässt die Dynamik nach. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt intakt, doch wichtige Chartmarken rücken nun in den Fokus.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     