Palantir-Aktie: Rücksetzer nach Rekordhoch – Aufwärtstrend bleibt intakt

Zum 15. Oktober 2026 schloss Palantir bei 178,82. Gegenüber dem jüngsten Höchststand entspricht das einem Rückgang von 4,6 Prozent. Das Dreijahrestief liegt dagegen weit entfernt: Der aktuelle Kurs beträgt knapp das 13-Fache dieses Niveaus. Nach drei rückläufigen Schlusskursen in Folge hat die Aktie kurzfristig an Schwung verloren, bewegt sich aber weiterhin im oberen Bereich ihrer Dreijahresspanne.

Die Palantir-Aktie hat sich innerhalb von drei Jahren deutlich verteuert. Vom Dreijahrestief bei 13,84 am 30. Oktober 2023 führte der Anstieg zunächst bis auf 179,86 im November 2025. Anschließend folgte eine ausgeprägte Korrektur, die am 25. Juni 2026 bis auf 94,35 reichte. Seit August gewannen die Käufer wieder die Oberhand. Am 12. Oktober erreichte der Titel mit 187,38 das höchste Schlusskursniveau des gesamten Zeitraums. Damit wurde der zwischenzeitlich unterbrochene Aufwärtstrend durch ein neues Hoch bestätigt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie: Deutlicher Abstand nach oben

Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 131,26. Der Schlusskurs notiert damit 36,2 Prozent über der 200-Tage-Linie. Das stützt die positive langfristige Trendeinordnung. Zugleich zeigt der große Abstand, wie weit die jüngste Aufwärtsbewegung bereits fortgeschritten ist. Rücksetzer wären daher nicht automatisch mit einem langfristigen Trendbruch gleichzusetzen.

Chartmarken für die nächsten Handelstage

Als erste Unterstützungszone bietet sich der Bereich von 173,40 bis 177,24 an. Darunter rückt die frühere Kursverdichtung zwischen 164,92 und 169,34 in den Blick. Auf der Oberseite bildet 180,06 eine erste Hürde. Der entscheidende Widerstand liegt anschließend zwischen 186,40 und 187,38. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde die Aufwärtsbewegung charttechnisch untermauern.

Die Aktie von Palantir erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 121,45 %. Über 5 Jahre lag sie bei 54,01 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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