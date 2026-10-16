🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius

    AKTIE IM FOKUS

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fresenius setzen jüngste Erholung fort

    Für Sie zusammengefasst
    • Fresenius erholen sich und steigen um 1,8 Prozent
    • Analyst sieht solide Zahlen und leicht höhere Ziele
    • Mahl übernimmt Kabi, Hennicken bleibt bis 2032
    AKTIE IM FOKUS - Fresenius setzen jüngste Erholung fort
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Fresenius haben am Freitag ihre jüngste Erholung vom tiefsten Stand seit Mitte Juli fortgesetzt und die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend hinter sich gelassen. Das Plus belief sich zuletzt auf 1,8 Prozent. Damit befanden sich die Aktien des Gesundheitskonzerns im Dax im vorderen Feld.

    Analyst Falko Friedrichs von der Deutschen Bank rechnet für das dritte Quartal einmal mehr mit einem soliden Zahlenwerk von Fresenius. Friedrichs hält zudem eine leichte Anhebung der Jahresziele für möglich.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX!
    Long
    23.937,09€
    Basispreis
    17,10
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.400,00€
    Basispreis
    15,83
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Fresenius besetzt außerdem die Führung seiner Pharma- und Medizintechniktochter Kabi neu. Der bisherige Leiter der Geschäftsbereiche Pharma und Nutrition, Marc-Alexander Mahl werde im Vorstand ab 1. November die Aufgaben von Pierluigi Antonelli übernehmen, hieß es von den Bad Homburgern. Zugleich verlängerte Fresenius den Vertrag von Finanzchefin Hennicken bis zum Jahr 2032./ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

    Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 25.621 auf Ariva Indikation (16. Oktober 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +22,77 %/+27,23 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Fresenius - FRE5EN - DE000FRE5EN2

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fresenius. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Fresenius setzen jüngste Erholung fort Die Papiere von Fresenius haben am Freitag ihre jüngste Erholung vom tiefsten Stand seit Mitte Juli fortgesetzt und die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend hinter sich gelassen. Das Plus belief sich zuletzt auf 1,8 Prozent. Damit befanden …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     