Fresenius setzen jüngste Erholung fort

Fresenius besetzt außerdem die Führung seiner Pharma- und Medizintechniktochter Kabi neu. Der bisherige Leiter der Geschäftsbereiche Pharma und Nutrition, Marc-Alexander Mahl werde im Vorstand ab 1. November die Aufgaben von Pierluigi Antonelli übernehmen, hieß es von den Bad Homburgern. Zugleich verlängerte Fresenius den Vertrag von Finanzchefin Hennicken bis zum Jahr 2032./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 25.621 auf Ariva Indikation (16. Oktober 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +22,77 %/+27,23 % bedeutet.