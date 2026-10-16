AKTIE IM FOKUS
Fresenius setzen jüngste Erholung fort
- Fresenius erholen sich und steigen um 1,8 Prozent
- Analyst sieht solide Zahlen und leicht höhere Ziele
- Mahl übernimmt Kabi, Hennicken bleibt bis 2032
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Fresenius haben am Freitag ihre jüngste Erholung vom tiefsten Stand seit Mitte Juli fortgesetzt und die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend hinter sich gelassen. Das Plus belief sich zuletzt auf 1,8 Prozent. Damit befanden sich die Aktien des Gesundheitskonzerns im Dax im vorderen Feld.
Analyst Falko Friedrichs von der Deutschen Bank rechnet für das dritte Quartal einmal mehr mit einem soliden Zahlenwerk von Fresenius. Friedrichs hält zudem eine leichte Anhebung der Jahresziele für möglich.
Fresenius besetzt außerdem die Führung seiner Pharma- und Medizintechniktochter Kabi neu. Der bisherige Leiter der Geschäftsbereiche Pharma und Nutrition, Marc-Alexander Mahl werde im Vorstand ab 1. November die Aufgaben von Pierluigi Antonelli übernehmen, hieß es von den Bad Homburgern. Zugleich verlängerte Fresenius den Vertrag von Finanzchefin Hennicken bis zum Jahr 2032./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 25.621 auf Ariva Indikation (16. Oktober 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +22,77 %/+27,23 % bedeutet.
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Heute Abend virtuelles Anlegerforum mit der Fresenius-IR:
Für mich ist Fresenius jetzt ein Kauf, weil:
- stabil wächst,
- solide Cashflows erzeugt,
- eine starke Bilanz hat,
- und ein Geschäftsmodell besitzt, das auch in 10 Jahren trägt.
Die aktuellen Zahlen zeigen:
- Organisches Wachstum +5 %
- EBIT‑Marge 11,8 %
- Core‑EPS +13 %
- Cashflow stark verbessert
- Verschuldung auf 2,6× EBITDA gesunken
Am 31.03.2026 hat Robert Möller (Vorstand Fresenius) 2.543 Aktien, zu einem Kurs von 44,24 EUR gekauft.
Am 31.03.2026 hat Pierluigi Antonelli (Vorstand Fresenius) 4.815 Aktien, zu einem Kurs von 44,24 EUR gekauft.
Am 31.03.2026 hat Sara Hennicken (Vorstand Fresenius) 3.391 Aktien, zu einem Kurs von 44,24 EUR gekauft.