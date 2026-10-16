Strategy droht der Index-Rauswurf: Saylor vor einem Milliardenproblem

Der Indexanbieter MSCI will demnach Unternehmen ausschließen, die er als nicht operativ tätig einstuft. Die Regeln treten nach Handelsschluss am 30. November in Kraft. Strategy wird damit jedoch nicht sofort entfernt. Bestehende Indexmitglieder werden erst ausgeschlossen, wenn sie mehrere Finanztests nicht bestehen.

Michael Saylors Bitcoin-Modell gerät unter Druck: Neue Regeln von MSCI könnten den Softwarehersteller und Kryptowährungsinvestor Strategy aus globalen Aktienindizes drängen, berichtet Bloomberg. Die Aktie lag nach Börsenschluss zwei Prozent im Minus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wie teuer ein Ausschluss werden könnte, zeigen Berechnungen von JPMorgan aus dem Jahr 2025: Allein der Ausschluss aus den MSCI-Indizes könnte Verkäufe von Strategy-Aktien im Umfang von bis zu 2,8 Milliarden US-Dollar auslösen. Zögen andere Indexanbieter nach, könnten weitere 8,8 Milliarden US-Dollar hinzukommen.

Der Grund: ETFs, die die betroffenen Indizes nachbilden, müssten ihre Positionen verkaufen. Damit könnte zugleich eine Quelle regelmäßiger Nachfrage wegbrechen.

Das würde das Geschäftsmodell von Strategy treffen, das vom Zugang zum Kapitalmarkt lebt. Strategy finanziert seine Bitcoin-Käufe über Aktien, Schulden und weitere Wertpapiere. Diese Bestände sind fast 70 Milliarden US-Dollar wert.

Doch die Finanzierung hakt bereits. Zunächst verkaufte Strategy Stammaktien mit einem Aufschlag auf den Wert seiner Kryptobestände. Dieser Aufschlag schrumpfte angesichts von Sorgen über die Verwässerung bestehender Aktionäre. Anschließend setzte Saylor auf Vorzugsaktien, für die inzwischen ebenfalls die Nachfrage nachgelassen hat.

Ein Indexausschluss würde die Finanzierung weiterer Bitcoin-Käufe erschweren, warnt Alexander Blume, Chef des Vermögensverwalters Two Prime. Saylor selbst spielte die MSCI-Gefahr herunter und warf dem Anbieter Vorurteile gegenüber digitalen Vermögenswerten vor.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion