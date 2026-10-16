DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASML auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ASML nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2150 Euro belassen. Der Gewinn im dritten Quartal und der Ausblick auf das Schlussviertel seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Robert Sanders in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 1.489EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Robert Sanders
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2150
Kursziel alt: 2150
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Robert Sanders
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2150
Kursziel alt: 2150
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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