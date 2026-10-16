DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASML auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ASML nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2150 Euro belassen. Der Gewinn im dritten Quartal und der Ausblick auf das Schlussviertel seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Robert Sanders in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mfVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 1.489EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Robert Sanders

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2150

Kursziel alt: 2150

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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