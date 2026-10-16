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    Konsum-Boom statt Krise

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    Amerikas Wirtschaft verblüfft: Warum die befürchtete Konsumkrise ausbleibt

    US-Verbraucher geben trotz hoher Preise weiter kräftig Geld aus. Sinkende Kreditausfälle stärken die Wirtschaft, doch Inflationsrisiken bleiben bestehen.

    Für Sie zusammengefasst
    Konsum-Boom statt Krise - Amerikas Wirtschaft verblüfft: Warum die befürchtete Konsumkrise ausbleibt
    Foto: Midjourney (KI) - Midjourney (KI)

    Die US-Wirtschaft zeigt sich trotz hoher Inflation, steigender Energiekosten und wirtschaftlicher Unsicherheit bemerkenswert widerstandsfähig. Neue Zahlen der größten amerikanischen Banken und führender Einzelhändler deuten darauf hin, dass die Verbraucher weiterhin kräftig konsumieren. Gleichzeitig verbessern sich wichtige Kennzahlen zur Kreditqualität. Für die Wall Street könnte das ein wichtiges Signal sein.

    Besonders deutlich wird die Konsumfreude in den Kreditkartendaten der Bank of America. Seit Jahresbeginn stiegen die Ausgaben ihrer Kunden gegenüber dem Vorjahreszeitraum um sieben Prozent. Die Zahl der Transaktionen legte um vier Prozent zu. Das deutet darauf hin, dass nicht allein höhere Preise für steigende Ausgaben verantwortlich sind, sondern auch die Kaufaktivität zunimmt.

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    Einzelhandel meldet überraschend starke Zahlen

    Auch die jüngsten Einzelhandelsdaten sprechen für eine weiterhin hohe Nachfrage. Der wöchentlich erhobene Redbook-Index, der die Umsätze großer US-Handelsketten auf vergleichbarer Verkaufsfläche misst, verzeichnete am 13. Oktober einen Anstieg von 10,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Eine Woche zuvor hatte das Plus noch 8,6 Prozent betragen.

    Beim Einzelhandelsriesen Costco zeigt sich ein ähnliches Bild. In den 16 Wochen bis zum 30. August stiegen die bereinigten flächenbereinigten Umsätze in den USA um 7,2 Prozent. Im gesamten Geschäftsjahr hatte das Wachstum bei 6,6 Prozent gelegen. Der Umsatz des Konzerns kletterte im Schlussquartal um 11,2 Prozent auf 93,9 Milliarden US-Dollar.

    Allerdings zeigt die offizielle Einzelhandelsstatistik auch erste Schwächen. Im September stiegen die US-Einzelhandelsumsätze zwar um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat und damit stärker als erwartet. Ein erheblicher Teil des Wachstums entfiel jedoch auf höhere Benzinpreise. Ohne Tankstellenumsätze betrug das Plus lediglich 0,2 Prozent. Die für die Berechnung des Bruttoinlandsprodukts wichtige Kontrollgruppe wuchs sogar nur um 0,1 Prozent.

    US-Banken melden sinkende Kreditausfälle

    Ein weiteres positives Signal liefern die Kreditkartendaten der amerikanischen Großbanken. Im dritten Quartal gingen die annualisierten Ausfallquoten gegenüber dem Vorjahr bei JPMorgan und der Bank of America um jeweils 24 Basispunkte zurück. Wells Fargo verzeichnete eine Verbesserung um 29 Basispunkte, Citigroup um 34 Basispunkte. Auch bei längerfristigen Zahlungsrückständen zeigt sich überwiegend eine Entspannung. Die Zahl der Kreditkartenkredite mit mehr als 90 Tagen Zahlungsverzug sank bei JPMorgan, Bank of America und Citigroup, während sie bei Wells Fargo weitgehend stabil blieb.

    Die Zahlen deuten darauf hin, dass viele amerikanische Haushalte ihre Schulden weiterhin bedienen können. Allerdings spiegeln die Bankdaten nicht zwangsläufig die Situation aller Verbraucher wider. Gerade einkommensschwächere Haushalte leiden unter steigenden Lebenshaltungskosten.

    Was bedeutet das für die Wall Street?

    Für die Aktienmärkte ist die Entwicklung von großer Bedeutung. Der private Konsum macht rund zwei Drittel der amerikanischen Wirtschaftsleistung aus. Bleiben die Ausgaben hoch, könnte das insbesondere Einzelhändler, Zahlungsdienstleister und konsumnahe Unternehmen stützen. Auch Banken profitieren von stabiler Kreditnachfrage und vergleichsweise geringen Ausfällen. Gleichzeitig könnte die robuste Nachfrage die US-Notenbank Federal Reserve vor Herausforderungen stellen. Solange die Verbraucher kräftig konsumieren und der Inflationsdruck hoch bleibt, dürfte der Spielraum für Zinssenkungen begrenzt sein.

    Für Anleger ergibt sich damit ein gemischtes, insgesamt aber widerstandsfähiges Bild: Von einem breiten Einbruch des amerikanischen Konsums kann derzeit keine Rede sein. Allerdings zeigen die jüngsten Einzelhandelsdaten, dass ein wachsender Teil der Ausgaben auf höhere Preise statt auf zusätzliche Käufe zurückzuführen ist.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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