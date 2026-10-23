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    Ihre wichtigsten Termine

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    American Express, Atoss Software, Volvo Cars und Sika AG stehen heute im Fokus!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - American Express, Atoss Software, Volvo Cars und Sika AG stehen heute im Fokus!
    Foto: Jochen Eckel - Jochen Eckel

    Untermehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Atoss Software, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Sika AG, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: SGS, Q3-Umsatz
    07:00 Uhr, Schweiz: Holcim, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Frankreich: Sodexo, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Norwegen: Norsk Hydro, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweden: Volvo Cars, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweden: Electrolux, Q3-Zahlen
    07:20 Uhr, Schweden: Volvo AB, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Schweden: Saab, Q3-Zahlen
    07:45 Uhr, Italien: Eni, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Schweden: Securitas AB, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Schweden: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen
    08:30 Uhr, Frankreich: Safran, Q3-Umsatz
    10:30 Uhr, Finnland: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen
    12:00 Uhr, Schweden: Autoliv, Q3-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: American Express, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    01:01 Uhr, Großbritannien: GfK Verbrauchervertrauen 10/26
    01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 9/26
    02:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 9/26
    09:15 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
    09:30 Uhr, Polen: Arbeitslosenquote 9/26
    09:30 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
    10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
    12:30 Uhr, Russland: Zentralbank, Zinsentscheid
    15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 10/26
    15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
    16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/26 (endgültig)

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    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 23.10.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:01GroßbritannienGBRGfK Consumer Confidence
    01:30JapanJPNNational CPI ex Food, Energy (YoY)
    01:30JapanJPNNationaler VPI ohne frische Lebensmittel (ggü. Vorjahr)
    01:30JapanJPNNationaler Verbraucherpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Sales (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Sales ex-Fuel (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Sales ex-Fuel (YoY)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Sales (YoY)
    09:15FrankreichFRAS&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
    09:15FrankreichFRAS&P Global PMI Gesamtindex
    09:15FrankreichFRAHCOB Manufacturing PMI
    09:30DeutschlandDEUHCOB Manufacturing PMI
    09:30DeutschlandDEUHCOB Services PMI
    09:30DeutschlandDEUHCOB Composite PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Composite PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Services PMI
    10:00Euro ZoneEURHCOB Manufacturing PMI
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Composite PMI
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Services PMI
    10:30GroßbritannienGBRS&P Global Manufacturing PMI
    14:30KanadaCANEinzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
    14:30KanadaCANRetail Sales (MoM)
    15:45USAUSAS&P Global Services PMI
    15:45USAUSAS&P Global Manufacturing PMI
    15:45USAUSAS&P Global Composite PMI
    16:00USAUSAUoM 5-year Consumer Inflation Expectation
    16:00USAUSAUoM 1-year Consumer Inflation Expectations
    16:00USAUSAMichigan Consumer Sentiment Index
    16:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    16:00USAUSAMichigan Consumer Expectations Index
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    Webinare


    Webinare

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    26.10. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    26.10. 10:30 WebinarWH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
    26.10. 15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    26.10. 19:00 WebinarWH SelfInvest: Futures-Optionen: Vom Fundament zu den Weltmärkten
    alle Webinare anzeigen »

     

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