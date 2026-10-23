Ihre wichtigsten Termine
American Express, Atoss Software, Volvo Cars und Sika AG stehen heute im Fokus!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Atoss Software, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Sika AG, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: SGS, Q3-Umsatz
07:00 Uhr, Schweiz: Holcim, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Frankreich: Sodexo, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Norwegen: Norsk Hydro, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Schweden: Volvo Cars, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Schweden: Electrolux, Q3-Zahlen
07:20 Uhr, Schweden: Volvo AB, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Schweden: Saab, Q3-Zahlen
07:45 Uhr, Italien: Eni, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Schweden: Securitas AB, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Schweden: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen
08:30 Uhr, Frankreich: Safran, Q3-Umsatz
10:30 Uhr, Finnland: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen
12:00 Uhr, Schweden: Autoliv, Q3-Zahlen
13:00 Uhr, USA: American Express, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
01:01 Uhr, Großbritannien: GfK Verbrauchervertrauen 10/26
01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 9/26
02:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 9/26
09:15 Uhr, Frankreich: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
09:30 Uhr, Polen: Arbeitslosenquote 9/26
09:30 Uhr, Deutschland: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
12:30 Uhr, Russland: Zentralbank, Zinsentscheid
15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 10/26
15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/26 (endgültig)
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 23.10.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR GfK Consumer Confidence 01:30 JPN National CPI ex Food, Energy (YoY) 01:30 JPN Nationaler VPI ohne frische Lebensmittel (ggü. Vorjahr) 01:30 JPN Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Retail Sales (MoM) 08:00 GBR Retail Sales ex-Fuel (MoM) 08:00 GBR Retail Sales ex-Fuel (YoY) 08:00 GBR Retail Sales (YoY) 09:15 FRA S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09:15 FRA S&P Global PMI Gesamtindex 09:15 FRA HCOB Manufacturing PMI 09:30 DEU HCOB Manufacturing PMI 09:30 DEU HCOB Services PMI 09:30 DEU HCOB Composite PMI 10:00 EUR HCOB Composite PMI 10:00 EUR HCOB Services PMI 10:00 EUR HCOB Manufacturing PMI 10:30 GBR S&P Global Composite PMI 10:30 GBR S&P Global Services PMI 10:30 GBR S&P Global Manufacturing PMI 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat) 14:30 CAN Retail Sales (MoM) 15:45 USA S&P Global Services PMI 15:45 USA S&P Global Manufacturing PMI 15:45 USA S&P Global Composite PMI 16:00 USA UoM 5-year Consumer Inflation Expectation 16:00 USA UoM 1-year Consumer Inflation Expectations 16:00 USA Michigan Consumer Sentiment Index 16:00 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 16:00 USA Michigan Consumer Expectations Index
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