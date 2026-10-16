🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Streit um Waffenruhe

    9 Aufrufe 9 0 Kommentare 0 Kommentare

    EU-Spitzen stärken Selenskyj Rücken

    Für Sie zusammengefasst
    • EU stützt Selenskyj, Russland verletzte Waffenruhe
    • Ukraine braucht Energiehilfe, Luftabwehr und Geld
    • EU will Beitrittsverhandlungen bis Jahresende ausweiten
    Streit um Waffenruhe - EU-Spitzen stärken Selenskyj Rücken
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Spitzenvertreter stärken dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Streit um die Waffenruhe im Energiebereich beim Gipfeltreffen in Brüssel den Rücken. Russland habe die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Waffenruhe nicht eingehalten, sondern die Lage eskalieren lassen, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem gemeinsamen Auftritt mit EU-Ratspräsident António Costa und Selenskyj. "Deshalb müssen wir den Druck auf Russland erhöhen", so die Politikerin. Sie kündigte weitere Arbeit am 22. Sanktionspaket gegen Moskau an.

    "Die Unterstützung der Europäischen Union für die Ukraine bleibt so stark wie eh und je", sagte Costa. Kommentare zu den jüngsten Spannungen zwischen Selenskyj und Trump gaben die drei Spitzen nicht ab. Trump macht mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wieder Geschäfte und forderte jüngst auch die Ablösung Selenskyjs. Dieser dankte für den Rückhalt des EU-Rats, der Kommission und der Staats- und Regierungschefs. Selenskyj bezeichnete sie als "echte Führungspersönlichkeiten".

    Die Agenda für den Tag betreffe vor allem den Energiebedarf der Ukraine, so Selenskyj. Man sehe derzeit keine Anzeichen dafür, dass die russische Seite bereit sei, den Krieg zu beenden. Daher müsse sich die Ukraine auf den Winter vorbereiten. Es gehe auch um Luftverteidigung und finanzielle Unterstützung für 2026 und 2027.

    Von der Leyen: Beitrittsverhandlungen bis Jahresende ausweiten

    Alle drei Spitzenpolitiker begrüßten zudem die Fortschritte bei den Beitrittsverhandlungen der EU mit der Ukraine. Bei einer Konferenz am Dienstag waren Gespräche über zwei weitere Themenblöcke begonnen worden, insgesamt gibt es in dem Verhandlungsprozess sechs dieser sogenannten Cluster.

    Von der Leyen sagte, nun sei das Ziel, bis zum Jahresende die letzten beiden Cluster zu eröffnen, um die für den Beitritt notwendigen Reformen wirklich in Angriff zu nehmen. Die Ausweitung der Verhandlungen gilt als wichtiges Zeichen, dass sich die ukrainischen Reformanstrengungen lohnen. Sie kosten das Land viel Kraft. Selenskyj sagte: "Ich bin unserem Parlament und unserer Regierung dankbar. Sie haben selbst unter solch massiven Angriffen hervorragende Arbeit geleistet."

    Mit einem Abschluss der Gespräche wird nicht vor dem kommenden Jahrzehnt gerechnet. Das Land ist nach Einschätzung von Experten unter anderem im Bereich der Korruptionsbekämpfung noch weit von EU-Standards entfernt./vni/DP/jha







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Streit um Waffenruhe EU-Spitzen stärken Selenskyj Rücken EU-Spitzenvertreter stärken dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Streit um die Waffenruhe im Energiebereich beim Gipfeltreffen in Brüssel den Rücken. Russland habe die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Waffenruhe nicht …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     