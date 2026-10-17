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    Sprit-Wucher: Mit diesem SDAX-Gewinner auf die Alternative setzen

    Verbio hat seinen Aktienkurs Anfang 2026 verdoppelt, seither bröckelt er. Jefferies stuft die Aktie nun auf “Kaufen” hoch und sieht 57 Prozent Potenzial. Strengere Klimaquoten und bessere Margen sollen die Wende bringen.

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    wO Heimspiel - Sprit-Wucher: Mit diesem SDAX-Gewinner auf die Alternative setzen
    Foto: Heiko Rebsch - dpa

    Wer an der deutschen Börse einen Spezialisten für Biokraftstoffe sucht, landet bei Verbio. Der Konzern produziert Biodiesel, Bioethanol und Biomethan im industriellen Maßstab und verwertet seine Rohstoffe bis zum letzten Rest: Sterole und Glycerin gehen an die Kosmetikindustrie, dazu kommen Futtermittel, Dünger und biogenes CO2.

    Dieses Prinzip, möglichst viel Wert aus jedem Molekül zu holen statt nur Menge zu machen, hebt Verbio von vielen Wettbewerbern ab. International misst sich das Unternehmen mit Schwergewichten wie Neste aus Finnland sowie Darling Ingredients und Valero aus den USA.

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    An der Börse war 2026 bislang ein Wechselbad. In den ersten drei Monaten verdoppelte sich der Kurs, seither bröckelt er stetig ab. Zuletzt kostete das Papier 26,82 Euro, nach einem Hoch von gut 47 Euro. Ausgerechnet jetzt stuft Jefferies die Aktie von Halten auf Kaufen hoch und hebt das Kursziel von 36 auf 42 Euro. Das entspräche einem Plus von 57 Prozent.

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    Die Begründung liegt vor allem in der Politik. Die Pflicht zur Treibhausgasminderung im deutschen Kraftstoffmarkt steigt von 12 Prozent in diesem Jahr auf 17,5 Prozent 2027 und 26,5 Prozent bis 2030. Das treibt die Preise für THG-Quoten, von denen Verbio als Anbieter besonders klimafreundlicher Kraftstoffe wie Biomethan profitiert.

    Laut Management bringt schon ein Anstieg um 100 Euro je Tonne zusätzlich 40 bis 80 Millionen Euro beim operativen Ergebnis. Hinzu kommen deutlich bessere Margen im Biodiesel. Die Prognose für ein EBITDA von 210 bis 250 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2026/27 halten die Experten daher für vorsichtig.

    Auch die Kasse dürfte sich füllen. Rund eine Milliarde Euro hat Verbio zuletzt investiert, diese Phase ist weitgehend abgeschlossen. Bis 2029 rechnet Jefferies mit freiem Cashflow von zusammen etwa 600 Millionen Euro, was Spielraum für Wachstum oder Zukäufe schafft.

    In den USA sollen Nevada und South Bend, letzteres derzeit zu rund drei Vierteln ausgelastet, mehr abwerfen. Als nächsten Hebel sehen die Analysten die Chemie: Aus Biodiesel entstehen Spezialstoffe für Schmiermittel, Pflegeprodukte oder Duftstoffe. Im ungünstigsten Fall halten sie allerdings auch 18 Euro für möglich.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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