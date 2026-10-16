ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Schneider Electric auf 'Buy' - Ziel 323 Euro
- Jefferies bestätigt Schneider Electric auf Buy
- Kursziel bleibt nach Quartalszahlen bei 323 Euro
- Hohe Dynamik, Ziele für 2026 wurden angehoben
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 323 Euro belassen. Die Geschäftsdynamik des Elektrotechnikkonzerns bleibe hoch, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entsprechend habe das Unternehmen auch die Ziele für 2026 angehoben./mis/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 253,7 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 324,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 310,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 350,00EUR was eine Bandbreite von +20,41 %/+35,95 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 323 Euro