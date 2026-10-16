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    Besonders beachtet!

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    Secunet Security Networks Aktie legt zu - 16.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Secunet Security Networks Aktie bisher um +3,20 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Secunet Security Networks Aktie.

    Besonders beachtet! - Secunet Security Networks Aktie legt zu - 16.10.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Secunet Security Networks ist ein deutscher IT-Sicherheitsanbieter mit Fokus auf Hochsicherheit für Staat, Behörden und kritische Infrastruktur. Kernprodukte: SINA-Verschlüsselungssysteme, sichere Netzwerke, eID- und eHealth-Lösungen. Starke Stellung als Partner der Bundesregierung. Konkurrenten: Rohde & Schwarz Cybersecurity, Atos, Thales. USP: BSI-zertifizierte Hochsicherheitslösungen und tiefe Verankerung im Public Sector.

    Secunet Security Networks Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 16.10.2026

    Es geht bergauf für Secunet Security Networks: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +3,20 % und steht bei 242,00. Damit gelingt der Secunet Security Networks Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -4,87 % am Vortag folgt heute ein Plus von +3,20 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Secunet Security Networks einen Gewinn von +42,90 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um -2,01 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,45 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +31,34 % gewonnen.

    Secunet Security Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,01 %
    1 Monat +21,45 %
    3 Monate +42,90 %
    1 Jahr +26,43 %
    Stand: 16.10.2026, 11:11 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Secunet Security Networks Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die bislang verhaltene Kursreaktion auf neue Partnerschaften mit ServiceNow sowie Fides und G+D. Diskutiert werden Wachstumschancen durch souveräne Cloud-Angebote, KI-Workflows und wiederkehrende Umsätze. Einige sehen die Aktie als unterbewertet und hoffen auf 160 Euro. Bei der ServiceNow-Kooperation wird eine mögliche US-Abhängigkeit kontrovers beurteilt. Weitere Chancen werden in steigenden Cybersecurity-Ausgaben gesehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Secunet Security Networks eingestellt.

    Zur Secunet Security Networks Diskussion

    Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,58 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Secunet Security Networks

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,28 %. Thales notiert im Plus, mit +1,39 %. Fortinet notiert im Plus, mit +0,76 %. Palo Alto Networks legt um +0,88 % zu

    Die Aktie von Secunet Security Networks erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 7,68 %. Über 5 Jahre lag sie bei -12,64 %, über 10 Jahre bei 19,98 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Secunet Security Networks Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Secunet Security Networks Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Secunet Security Networks Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Secunet Security Networks

    +4,48 %
    -2,01 %
    +21,45 %
    +42,90 %
    +26,43 %
    +31,48 %
    -47,07 %
    +543,60 %
    +1.044,86 %
    ISIN:DE0007276503WKN:727650
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