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    Besonders beachtet!

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    Porsche Holding SE Aktie gewinnt an Wert - 16.10.2026

    Am 16.10.2026 ist die Porsche Holding SE Aktie, bisher, um +2,63 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Porsche Holding SE Aktie.

    Besonders beachtet! - Porsche Holding SE Aktie gewinnt an Wert - 16.10.2026
    Foto: Clément Roy - unsplash

    Die Porsche SE ist eine Holding mit Schwerpunkt Beteiligungsmanagement, Kernbeteiligung ist Volkswagen. Sie bietet selbst keine Produkte an, sondern bündelt und steuert Beteiligungen im Automobilsektor. Marktstellung: einflussreicher Ankeraktionär von VW. Wichtige Konkurrenten: andere Auto-Holdings wie Stellantis, Mercedes-Benz Group. USP: starke Stimmrechtsmacht und Hebel auf den VW-Konzern inkl. Porsche AG.

    Porsche Holding SE Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 16.10.2026

    Die Porsche Holding SE Aktie notiert aktuell bei 25,33 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,63 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,65  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,65 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Porsche Holding SE Aktie. Nach einem Plus von +0,65 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 25,33, mit einem Plus von +2,63 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Der heutige Anstieg bei Porsche Holding SE konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -10,17 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Porsche Holding SE Aktie damit um -0,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,00 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -37,65 % verloren.

    Porsche Holding SE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,20 %
    1 Monat -15,00 %
    3 Monate -10,17 %
    1 Jahr -26,04 %
    Stand: 16.10.2026, 11:11 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Porsche Holding SE Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Porsche SE und ihre Rolle als Hebel auf VW. Diskutiert werden der Abstand zum Buchwert und die Dividendenrendite als Kaufargumente, aber auch Zweifel an der Werthaltigkeit der Buchwerte. Belastungen sehen Teilnehmer in VWs Kostenstruktur und der chinesischen Elektroauto-Konkurrenz. Turnaround-Hoffnungen durch Einsparungen und Automatisierung stehen Zweifeln an einer nachhaltigen Erholung gegenüber.

    Zur Porsche Holding SE Diskussion

    Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

    Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,86 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Porsche Holding SE

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,20 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +2,12 %. Renault notiert im Plus, mit +2,75 %. Volkswagen legt um +3,05 % zu Stellantis notiert im Plus, mit +2,40 %.

    Die Aktie von Porsche Holding SE erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -19,62 %. Über 5 Jahre lag sie bei -22,86 %, über 10 Jahre bei -6,33 %.

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    Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Porsche Holding SE

    +2,71 %
    +1,89 %
    -13,22 %
    -8,29 %
    -24,49 %
    -45,61 %
    -71,91 %
    -46,26 %
    -47,11 %
    ISIN:DE000PAH0038WKN:PAH003
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