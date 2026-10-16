Deutlicher Kurssprung bei der Rheinmetall Aktie - 16.10.2026

Der Höhenflug der Rheinmetall Aktie geht weiter: Am heutigen Handelstag steht ein Plus von +4,08 % zu Buche, die Aktie notiert bei 1.076,60€. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,66 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +5,66 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1.076,60€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Rheinmetall einen Gewinn von +11,19 % verbuchen.

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Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um +16,14 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,31 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Rheinmetall um -31,27 % verloren.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,14 % 1 Monat +4,31 % 3 Monate +11,19 % 1 Jahr -38,12 %

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Stand: 16.10.2026, 11:11 Uhr

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,39 Mrd. € wert.

Die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000) hatte im März 2020 ein Mehrjahrestief bei 43,23 EUR ausgebildet und war hiervon ausgehend schwungvoll bis auf ein im Oktober 2025 bei 2.008,00 EUR verbuchtes Allzeithoch haussiert. Anschließend übernahmen die Bären das Ruder und drückten die Notierung bis auf ein im Juni bei 900,20 EUR markiertes 16-Monats-Tief. Es folgten eine dreiwellige mehrwöchige Erholung sowie in der vergangenen Woche schließlich ein erneuter Test ...

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,35 %. Thales notiert im Plus, mit +1,34 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,47 %. Lockheed Martin verliert -0,13 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,16 %.

Die Aktie von Rheinmetall erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 56,31 %. Über 5 Jahre lag sie bei 64,29 %, über 10 Jahre bei 32,60 %.

Rheinmetall Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.