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    Besonders beachtet!

    273 Aufrufe 273 0 Kommentare 0 Kommentare

    Volkswagen (VW) Vz Aktie steigt um +2,89 % - 16.10.2026

    Am 16.10.2026 ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie, bisher, um +2,89 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.

    Besonders beachtet! - Volkswagen (VW) Vz Aktie steigt um +2,89 % - 16.10.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 16.10.2026

    Positive Vorzeichen bei Volkswagen (VW) Vz: Der Kurs klettert um +2,89 % auf 69,02. Die Volkswagen (VW) Vz Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,27 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +2,89 % hinzu. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz in den letzten drei Monaten Verluste von -7,41 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,56 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,78 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Volkswagen (VW) Vz eine negative Entwicklung von -33,31 % erlebt.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,56 %
    1 Monat -14,78 %
    3 Monate -7,41 %
    1 Jahr -23,78 %
    Stand: 16.10.2026, 11:12 Uhr

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,22 Mrd. € wert.

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Volkswagen (VW) Vz?

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,24 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +2,20 %. Toyota notiert im Plus, mit +0,91 %. Tesla legt um +4,38 % zu Stellantis notiert im Plus, mit +2,40 %.

    Die Aktie von Volkswagen (VW) Vz erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -14,98 %. Über 5 Jahre lag sie bei -19,65 %, über 10 Jahre bei -5,70 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der Volkswagen (VW) Vz Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Volkswagen (VW) Vz

    +2,89 %
    +2,56 %
    -14,78 %
    -7,41 %
    -23,78 %
    -35,86 %
    -65,41 %
    -42,77 %
    +1.418,93 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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