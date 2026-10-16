Volkswagen (VW) Vz Aktie steigt um +2,89 % - 16.10.2026

Positive Vorzeichen bei Volkswagen (VW) Vz: Der Kurs klettert um +2,89 % auf 69,02€. Die Volkswagen (VW) Vz Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,27 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +2,89 % hinzu. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz in den letzten drei Monaten Verluste von -7,41 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,56 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,78 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Volkswagen (VW) Vz eine negative Entwicklung von -33,31 % erlebt.

Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,56 % 1 Monat -14,78 % 3 Monate -7,41 % 1 Jahr -23,78 %

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Stand: 16.10.2026, 11:12 Uhr

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,22 Mrd. € wert.

Elektroautos boomen in Deutschland - aber nicht überall gleich. Den höchsten Anteil an den Neuzulassungen des laufenden Jahres haben sie in Rheinland-Pfalz, wie aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. 33,1 Prozent bedeuten, dass fast jedes …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Volkswagen (VW) Vz?

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,24 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +2,20 %. Toyota notiert im Plus, mit +0,91 %. Tesla legt um +4,38 % zu Stellantis notiert im Plus, mit +2,40 %.

Die Aktie von Volkswagen (VW) Vz erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -14,98 %. Über 5 Jahre lag sie bei -19,65 %, über 10 Jahre bei -5,70 %.

Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Volkswagen (VW) Vz Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.