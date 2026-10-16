SK hynix Aktie unter Verkaufsdruck - 16.10.2026

Die SK hynix Aktie ist bisher um -3,40 % auf 852,00€ gefallen. Das sind -30,00 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der SK hynix Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,55 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,40 % im Minus. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SK hynix Verluste von -23,59 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -21,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,19 %. Im Jahr 2026 gab es für SK hynix bisher ein Plus von +67,06 %.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -21,83 % 1 Monat -22,19 % 3 Monate -23,59 % 1 Jahr +67,06 %

Informationen zur SK hynix Aktie

Stand: 16.10.2026, 11:12 Uhr

Es gibt 711 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 602,99 Mrd. € wert.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SK hynix?

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,70 %. Western Digital notiert im Minus, mit -1,54 %.

SK hynix Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SK hynix Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SK hynix Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.