AIXTRON Aktie schwach im Handel - 16.10.2026

Rote Vorzeichen bei AIXTRON: Der Kurs rutscht um -2,96 % auf 32,41€ ab. Die Talfahrt der AIXTRON Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,43 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 32,41€, mit einem Minus von -2,96 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten AIXTRON Aktionäre einen Verlust von -23,52 % hinnehmen.

Auf Wochensicht hat die AIXTRON Aktie damit -10,77 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,23 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AIXTRON +87,66 % gewonnen.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,77 % 1 Monat -3,23 % 3 Monate -23,52 % 1 Jahr +144,47 %

Informationen zur AIXTRON Aktie

Stand: 16.10.2026, 11:12 Uhr

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,67 Mrd. € wert.

Nach einem Kurseinbruch um 12,7 Prozent am Vortag dreht die Aixtron Aktie heute wieder deutlich nach oben und gewinnt aktuell 5,26 Prozent auf 32,61 Euro - Grund sind besser als erwartete Quartalszahlen des TecDAX-Mitglieds. Inmitten dieser heftigen …

Die vorläufigen Q3-Zahlen von AIXTRON lagen über den Erwartungen. Der Auftragseingang erreichte EUR 275 Mio. und übertraf damit unsere Prognose von EUR 220–230 Mio. deutlich.

Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron hat im dritten Quartal beim Auftragseingang und der operativen Profitabilität besser abgeschnitten als gedacht. Der vorläufige Auftragseingang betrage rund 275 Millionen Euro nach 124,0 Millionen Euro ein Jahr …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von AIXTRON?

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,93 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,39 %.

Die Aktie von AIXTRON erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 6,14 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,14 %, über 10 Jahre bei 19,59 %.

AIXTRON Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die AIXTRON Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur AIXTRON Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.