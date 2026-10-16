DroneShield Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 16.10.2026

Die DroneShield Aktie konnte bisher um +8,50 % auf 0,9548€ zulegen. Das sind +0,0748 € mehr als am letzten Handelstag. Damit gelingt der DroneShield Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -4,20 % am Vortag folgt heute ein Plus von +8,50 %. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die DroneShield Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -33,07 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -3,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,69 %. Im Jahr 2026 gab es für DroneShield bisher ein Minus von -49,71 %.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,02 % 1 Monat -4,69 % 3 Monate -33,07 % 1 Jahr -66,06 %

Informationen zur DroneShield Aktie

Stand: 16.10.2026, 11:13 Uhr

Es gibt 925 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 879,44 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von DroneShield

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,78 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,13 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,16 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,75 % zu

Die Aktie von DroneShield erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 70,92 %. Über 5 Jahre lag sie bei 48,96 %.

Lohnt sich ein Investment in die DroneShield Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die DroneShield Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur DroneShield Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.