🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDroneShield AktievorwärtsNachrichten zu DroneShield

    Besonders beachtet!

    557 Aufrufe 557 0 Kommentare 0 Kommentare

    DroneShield Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 16.10.2026

    Kursbewegung von +8,50 % bei DroneShield am 16.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - DroneShield Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 16.10.2026
    Foto: 763307657

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 16.10.2026

    Die DroneShield Aktie konnte bisher um +8,50 % auf 0,9548 zulegen. Das sind +0,0748  mehr als am letzten Handelstag. Damit gelingt der DroneShield Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -4,20 % am Vortag folgt heute ein Plus von +8,50 %. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die DroneShield Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -33,07 % verkraften.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die DroneShield Aktie damit um -3,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,69 %. Im Jahr 2026 gab es für DroneShield bisher ein Minus von -49,71 %.

    DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,02 %
    1 Monat -4,69 %
    3 Monate -33,07 %
    1 Jahr -66,06 %
    Stand: 16.10.2026, 11:13 Uhr

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 925 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 879,44 Mio. € wert.

    Almonty Industries, Kawasaki Heavy Industries & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    So schlagen sich die Wettbewerber von DroneShield

    Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,78 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,13 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,16 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,75 % zu

    Die Aktie von DroneShield erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 70,92 %. Über 5 Jahre lag sie bei 48,96 %.

    Lohnt sich ein Investment in die DroneShield Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die DroneShield Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur DroneShield Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    DroneShield

    +7,73 %
    -2,57 %
    -4,25 %
    -32,76 %
    -65,90 %
    +439,44 %
    +714,68 %
    +277,69 %
    ISIN:AU000000DRO2WKN:A2DMAA
    DroneShield direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! DroneShield Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 16.10.2026 Kursbewegung von +8,50 % bei DroneShield am 16.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     