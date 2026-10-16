HelloFresh Aktie leidet unter Verkäufen - 16.10.2026

Die HelloFresh Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,25 % auf 2,9790€. Damit verliert die Aktie -0,1000 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der HelloFresh Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,62 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,25 % im Minus. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei HelloFresh damit auf -16,55 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um +16,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,89 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in HelloFresh eine negative Entwicklung von -51,15 % erlebt.

HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,87 % 1 Monat +9,89 % 3 Monate -16,55 % 1 Jahr -59,62 %

Informationen zur HelloFresh Aktie

Stand: 16.10.2026, 11:14 Uhr

Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 515,93 Mio. € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,09 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,44 %. Delivery Hero notiert im Minus, mit -0,76 %.

Die Aktie von HelloFresh erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -51,24 %. Über 5 Jahre lag sie bei -48,54 %.

HelloFresh Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die HelloFresh Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur HelloFresh Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.